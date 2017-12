अनुष्का-विराट की शादी में जाने के सवाल पर रणबीर कपूर का तंज- हाथों में मेंहदी लगवाकर कर रहा था इंतजार

बॉलीवुड स्टार रणवीर कपूर सोशल मीडिया पर अपने मजेदार जवाबों के लिए मशहूर हैं, हालांकि उन्होंने अपने फैन्स को उस वक्त चौंका दिया जब अपने एक फैन क्लब के माध्यम से वह अचानक ट्विटर पर आ गए। फैन क्लब अकाउंट @RanbirKapoorFC ने जग्गा जासूस स्टार रणवीर को #ChatWithRanbir के माध्यम से उनके फैन्स से रूबरू कराया। रणवीर ने लिखा- हाय, यह मैं हूं। यहां आकर और आप सभी से बात करके बहुत खुश हूं। बहुत उत्सुक हूं। मैं आप सभी के मैसेज पढ़ रहा हूं। शुक्रिया शुक्रिया। मैं जितने ज्यादा हो सकें उतने सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आग लगा दो।

रणवीर के यह ट्वीट करते ही उनके फैन्स ने सवालों की बारिश सी कर दी। यूजर्स ने रणवीर की पसंदीदा फिल्मों से लेकर उनके पसंदीदा परफ्यूम तक और उन्हें सबसे कम पसंद आई परफॉर्मेंस से लेकर वह सब कुछ पूछा जिसके बारे में पूछा जा सकता था। क्योंकि बॉलीवुड डिवा अनुष्का शर्मा की शादी में रणवीर को नहीं बुलाया गया था तो यूजर्स ने इससे जुड़े सवाल भी चैट पर पूछ डाले। एक यूजर ने लिखा- रणवीर, अनुष्का की शादी तुम्हारे ‘चन्ना मेरेया’ सॉन्ग के बिना अधूरी थी। सिर्फ पूछ रही हूं। इस पर रणवीर ने जवाब दिया- मुझे बुरा लगा क्योंकि मुझे इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसे इतना खुश और खूबसूरत कभी नहीं देखा।

एक अन्य यूजर ने जब अनुष्का की शादी के बारे में रणवीर से पूछा कि विरुष्का की शादी के बारे में क्या खयाल है तो उन्होंने कहा- मैं तो हाथों में मेहंदी लगा कर इंतजार कर रहा था लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। रणवीर ने इसके बाद सैड स्माइली भी बना दिया। जाहिर है रणवीर और अनुष्का की अच्छी बॉन्डिंग थी और वह उनकी शादी में जाने को लेकर उत्सुक रहे होंगे। रणवीर ने और भी कई सवालों के जवाब दिए जो हम आपको नीचे दिखा रहे हैं।

Besharam, Anjaana Anjaani and Bachna Ae Haseeno https://t.co/FMGB2tnqjs — RanbirKapoor.Net (@RanbirKapoorFC) December 21, 2017

Jagga jasoos. give money to make it. nobody is showing interest — RanbirKapoor.Net (@RanbirKapoorFC) December 21, 2017

@RanbirKapoorFC what do you normally do when you're sad or angry? — δ (@sasatar) December 21, 2017

this. right now.. is making me really really happy. thank you — RanbirKapoor.Net (@RanbirKapoorFC) December 21, 2017

