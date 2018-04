कास्टिंग काउच को लेकर रणबीर कपूर ने कहा कुछ ऐसा कि हंसने लगे हिरानी, लोगों ने बुरी तरह लताड़ा

फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर जानी-मानी कोरियोग्राफर सरोज खान अपने विवादित बयान के चलते पहले से ही सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। अब इस मामले में बॉलीवुड के एक और हैंडसम अभिनेता चर्चा का विषय बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं बी-टाउन के मोस्ट चार्मिंग एक्टर रणबीर कपूर के बारे में। अपनी अपकमिंग फिल्म ‘संजू’ का प्रमोशन करने आए रणवीर कपूर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उनकी फिल्म के डायरेक्टर हंस पड़े। वहीं, सोशल मीडिया पर भी रणबीर कपूर को काफी लताड़ा जा रहा है। दरअसल, जब एक पत्रकार ने रणबीर से कास्टिंग काउच के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। रणबीर ने कहा कि मैंने कास्टिंग काउच का कभी सामना नहीं किया और अगर इंडस्ट्री में ऐसा किसी के साथ ऐसा होता है तो काफी दुख की बात है।

I have never faced it. If it exists, it is really sad: Ranbir Kapoor in Mumbai on a question about #castingcouch in Bollywood. pic.twitter.com/JzbgMUEYj9 — ANI (@ANI) April 24, 2018

गौरतलब है कि कास्टिंग काउच के मामले को लेकर कोरियोग्राफर सरोज खान पहले से ही सुर्खियों में हैं। कास्टिंग काउच को लेकर सरोज खान ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। यह तो बाबा आदम के जमाने से होता आ रहा है। फिल्म जगत में रेप के बाद रोजी-रोटी तो मिलती है, छोड़ तो नहीं देते हैं।

एक इंटरव्यू के दौरान सरोज खान ने कहा, ”हर लड़की को ऊपर कोई न कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं। तुम लोग फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हुए हो? फिल्म जगत रोटी तो देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। यह लड़की के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या करना चाहती है। अगर तुम्हारे पास कला है तो क्यों किसी को बेचोगे, यदि वह चाहती है तो किसी के हाथ में न आए तो नहीं आएगी। फिल्म जगत के बारे में कुछ मत कहो, वह हमारा माई-बाप है।”

Vidhu Vinod is beaming with joy as if #CastingCouch is a matter of pride for bollywood. — Rohin Makkar (@Rohino) April 24, 2018

Look at the reaction, it like are joking.Its serious issue and where the hell are those placard and when are they going to start their protest. — Anoop Kumar (@anoop7283) April 24, 2018

Joke hai kya? — Bharat (@singularityz) April 24, 2018

