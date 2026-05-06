रणबीर कपूर हाल ही में अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ अपनी मां नीतू कपूर की फिल्म ‘दादी की शादी’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। यह इवेंट एक पारिवारिक समारोह जैसा था, लेकिन बाहर निकलते समय एक छोटा सा विवाद भी देखने को मिला।

स्क्रीनिंग के बाद जब दोनों बाहर आए, तो पापराज़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ और कैमरों की नज़दीकी से रणबीर कपूर थोड़े परेशान और नाराज़ नजर आए। वायरल वीडियो में वह फोटोग्राफर्स से दूरी बनाए रखने को कहते दिखे।

इस घटना पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने उनके गुस्से को गलत बताया, लेकिन कई फैंस ने उनका समर्थन किया। उनका कहना था कि पापराज़ी अक्सर अपनी हद पार कर देते हैं और सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखते।

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फिल्म दादी की शादी की बात करें तो यह एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें रिश्तों और भावनाओं की कहानी को हल्के-फुल्के अंदाज़ में दिखाया गया है। इस फिल्म में कपिल शर्मा और नीतू कपूर मुख्य भूमिका में हैं। इसका निर्देशन आशीष आर मोहन ने किया है और यह 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

स्क्रीनिंग में कपूर परिवार के कई सदस्य मौजूद थे, जिनमें रीमा जैन और रिद्धिमा कपूर साहनी भी शामिल थीं। इसके अलावा दिग्गज अभिनेत्री रेखा भी इवेंट में नजर आईं, जिससे कार्यक्रम और भी खास बन गया।

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