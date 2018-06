‘संजू’ की इस नई वीडियो में मुन्नाभाई बने हैं रणबीर, एक्टिंग देखकर हो जाएंगे हैरान

फिल्म संजू के साथ ही रणबीर अपने करियर के एक नए दौर में प्रवेश कर सकते हैं। इस फिल्म के साथ रणबीर की एक अदद सुपरहिट फिल्म की तलाश खत्म हो सकती है और वे इस फिल्म के साथ ही सुपरस्टार की श्रेणी में भी खुद को स्थापित कर सकते हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के मन में जिस स्तर का उत्साह है ऐसा शायद ही रणबीर की किसी और फिल्म में देखने को मिला हो। यही कारण है कि रणबीर से लेकर फिल्म से जुड़े सभी लोग फिल्म से बेहद खास ओपनिंग की उम्मीद कर रहे हैं। दर्शकों की बेसब्री बढ़ाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हीरानी ने एक नया वीडियो क्लिप अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर शेयर किया है।

ये सीन उनकी खुद की ही फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस का है और इस सीन में संजय दत्त की जगह रणबीर कपूर एक्टिंग करते नज़र आ रहे हैं। हिरानी ने इस ट्वीट के कैप्शन में लिखा – मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीन देखकर उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इस सीन को 15 साल बाद क्रिएट करने में आया है। इस क्लिप में रणबीर, मुन्नाभाई के संजय दत्त बने हैं। ये मुन्नाभाई एमबीबीएस का वो सीन है जब बोमन ईरानी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और संजय दत्त बोमन से एक सवाल पूछते हैं। संजय के इस सवाल के साथ ही पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगती है।

Hope you have as much fun watching this scene from Munna Bhai M.B.B.S as I had in recreating it after 15 years https://t.co/NNLsL4sorN#Sanju #RanbirKapoor @FoxStarHindi @VVCFilms #RajkumarHiraniFilms

— Rajkumar Hirani (@RajkumarHirani) June 22, 2018