रणबीर कपूर की इस टी-शर्ट की कीमत में घूमकर आ सकते हैं विदेश

Ranbir Kapoor arrives in Mumbai back from Tel Aviv #AirportSpottintyle icon wear @gucci T-shirt #RanbirKapoor #astarreallife #Ranbir #rk #Bollywood #Bollywoodactor #ranbirkapoorfan #Bollywoodstar

A post shared by A Stars Real Life (@astarreallife) on Jan 3, 2018 at 11:06pm PST