Ranbir Pune Land Purchase: फिल्मों के साथ-साथ बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर रियल एस्टेट में भी लगातार निवेश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अब पुणे के मुळशी तालुका में करीब 25 एकड़ जमीन 16.42 करोड़ रुपये में खरीदी है। यह सौदा 30 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुआ।

रणबीर ने पिंपरी गांव में स्थित चार सटे हुए जमीन के टुकड़े खरीदे हैं। इनमें सबसे बड़ा प्लॉट 43,800 वर्ग मीटर का है, जिसकी कीमत 7.07 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा 29,900 वर्ग मीटर का प्लॉट 4.62 करोड़ रुपये, 21,400 वर्ग मीटर का प्लॉट 3.31 करोड़ रुपये और 8,900 वर्ग मीटर का सबसे छोटा प्लॉट 1.39 करोड़ रुपये में खरीदा गया। यह जानकारी CRE Matrix द्वारा हासिल किए गए दस्तावेजों से सामने आई है।

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25.7 एकड़ में फैली है जमीन

चारों जमीनों का कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग मीटर यानी करीब 25.7 एकड़ है। इनकी कुल कीमत 16.42 करोड़ रुपये रही। रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक, इस खरीद पर 82.13 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी चुकाई गई। बता दें कि यह पहली जमीन नहीं है, जो रणबीर ने खरीदी है। इससे पहले मई 2026 में ‘द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा’ ने बताया था कि एक्टर ने उनके प्रोजेक्ट ‘द सरयू’ में लगभग 3.31 करोड़ रुपये की कीमत पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है।

2,134 स्क्वेयर फ़ीट का यह प्लॉट सरयू नदी के किनारे बने 75 एकड़ के प्लॉटेड डेवलपमेंट का हिस्सा है। कंपनी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में एक क्लबहाउस, 35 से ज्यादा लाइफस्टाइल सुविधाएं और ‘द लीला’ द्वारा चलाया जाने वाला पांच एकड़ का पूरी तरह से शाकाहारी लक्जरी होटल होगा।

ये सितारे भी खरीद चुके हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में जमीन

रणबीर का यह निवेश उस बढ़ते ट्रेंड को दिखाता है, जिसमें बॉलीवुड सितारे मुंबई के बाहर भी रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई अभिनेता और सार्वजनिक हस्तियां कृषि और गैर-कृषि भूमि, हॉलिडे होम्स और प्रीमियम रिहायशी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुके हैं। अलिबाग, लोनावला, पुणे और गोवा जैसे स्थान इस तरह के निवेश के लिए लोकप्रिय बनकर उभरे हैं।

रणबीर कपूर के अलावा अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी हस्तियां भी देश के अलग-अलग हिस्सों में जमीन और प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुकी हैं।

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