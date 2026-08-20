रणबीर कपूर जो इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘रामायण’ के लिए काफी बिजी नजर आ रहे हैं वहीं उनकी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 2’ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साल 2022 में रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 1’ रिलीज हुआ था, जिसमें आलिया और रणबीर की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। बताया जा रहा है कि इस बार फिल्म में दीपिका पादुकोण का अहम किरदार देखने मिल सकता है।

फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र 1’ के प्रमोशन के दौरान निर्देशक अयान मुखर्जी ने इसके दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट की थी। फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र 2’ की शूटिंग अगले साल 2027 से शुरू हो जाएगी। फिल्म की स्क्रिप्टिंग और प्री-प्रोडक्शन पर काम चल रहा है, इस बार ये कहानी ‘ब्रह्मास्त्र 1’ से कई ज्यादा भव्य और शानदार होने की संभावना है।

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‘ब्रह्मास्त्र 2’ का बड़ा अपडेट

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर जनवरी 2027 तक नितेश तिवारी की ‘रामायण पार्ट 2’ की शूटिंग खत्म कर सकते हैं। जिसके कुछ समय बाद अप्रैल 2027 से ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 2’ की शूटिंग की शुरूआत कर सकते हैं। रिपोर्ट की मानें तो फिल्म में इस बार आलिया भट्ट के अलावा दीपिका पादुकोण का भी अहम किरदार हो सकता है।

‘ब्रह्मास्त्र 2’ में दीपिका पादुकोण का अहम रोल

‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 1’ में भी दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर की मां का किरदार निभाया था लेकिन तब फिल्म में उनका एक छोटा सा कैमियो था। इस बार अयान मुखर्जी उस किरदार को पूरी तरह से दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके लिए दीपिका पादुकोण से बातचीत जारी है। कमाल बात ये है कि अगर दीपिका ‘ब्रह्मास्त्र 2’ से एक बार फिर जुड़ती हैं तो इस बार उनके किरदार को और ज्यादा देर के लिए देखा जाएगा।

क्या होगी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र 2’ की कहानी

रणबीर कपूर एक बार फिर से शिवा के रोल में दिखाई देंगे तो वहीं फिल्म के पहले पार्ट में देव की जो झलक दिखाई गई थी, अब उसे सीक्वेल में आगे बढ़ाने की चर्चा है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी कोई साफ अपडेट नहीं है, इसके लिए फिल्म का इंतजार करना ही सही रहेगा।

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‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी, फिल्म में शानदार वीएफएक्स के साथ अस्त्रवर्स की दुनिया को दिखाया गया था। जिसमें रणबीर ने अग्निअस्त्र का किरदार निभाया था। इस बार ये दुनिया पहले से ज्यादा शानदार हो सकती है जिसमें और कई अस्त्रों को शामिल करने की चर्चा है।

ब्रह्मास्त्र 2 से पहले रामायण में आएंगे नजर

फिलहाल इन दिनों रणबीर कपूर फिल्म ‘रामायण’ के लिए काफी चर्चा में हैं, इस साल दीवाली यानी कि 8 नवंबर को रामायण सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जिसमें वह राम के किरदार में दिखाई देंगे और उनके साथ रावण के किरदार में यश नजर आएंगे।