बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आज, 28 सितंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। रणबीर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। इस रोल को लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं, क्योंकि यह पहली बार होगा जब रणबीर किसी पौराणिक किरदार को पर्दे पर निभाते दिखाई देंगे।

हर तरह का किरदार निभा चुके हैं रणबीर कपूर

अपने अब तक के करियर में रणबीर ने रोमांटिक हीरो से लेकर जुनूनी रॉकस्टार, मासूम किरदार और नेगेटिव शेड वाले किरदार तक कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर नजर डालते हैं उन फिल्मों पर, जिन्होंने रणबीर कपूर की स्टार इमेज को बदलने में अहम भूमिका निभाई।

‘सांवरिया’ से किया था बॉलीवुड डेब्यू

रणबीर कपूर ने साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘सांवरिया’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन रणबीर के चॉकलेटी और मासूम अंदाज ने दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा। इसके बाद अभिनेता ने लगातार अलग-अलग तरह के किरदारों के साथ खुद को साबित किया और धीरे-धीरे उनकी स्क्रीन इमेज भी बदलती गई।

रणबीर कपूर के करियर में कुछ फिल्में ऐसी रहीं, जिन्होंने सिर्फ उनकी फिल्मोग्राफी नहीं बदली, बल्कि बतौर स्टार उनकी पहचान को भी नया रूप दिया। ‘रॉकस्टार’ के जुनूनी रॉकस्टार से लेकर ‘एनिमल’ के हिंसक और जटिल किरदार तक, रणबीर ने कई अलग रंग दिखाए हैं।

‘वेक अप सिड’ ने दिखाया एक्टिंग का हुनर

‘सांवरिया’ के बाद रणबीर की पहचान ‘वेक अप सिड’ से मजबूत हुई। साल 2009 में आई अयान मुखर्जी की इस फिल्म में उन्होंने सिद्धार्थ यानी सिड का किरदार निभाया। फिल्म ने रणबीर को सिर्फ रोमांटिक हीरो की इमेज से आगे बढ़ने का मौका दिया। इसी दौर में ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’ और ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर’ जैसी फिल्मों ने भी उनकी रेंज दिखाई।

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‘रॉकस्टार’ ने बना दिया गंभीर अभिनेता

2011 की ‘रॉकस्टार’ रणबीर के करियर का बड़ा मोड़ मानी जाती है। इम्तियाज अली की इस फिल्म में उन्होंने जनार्दन ‘जॉर्डन’ जाखड़ का किरदार निभाया। इस किरदार में रणबीर ने रोमांस, गुस्सा, दर्द और जुनून जैसे कई भावों को पर्दे पर उतारा। फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला।

‘बर्फी’ ने साबित की रणबीर की कॉमेडी और इमोशन की रेंज

इसके अगले ही साल रणबीर ने ‘बर्फी’ में मर्फी का किरदार निभाकर एक बार फिर खुद को चुनौती दी। फिल्म में उनका किरदार बोल और सुन नहीं सकता, फिर भी रणबीर ने बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला।

‘संजू’ ने बदली बायोपिक स्टार वाली पहचान

2018 में राजकुमार हिरानी की ‘संजू’ में रणबीर ने अभिनेता संजय दत्त का किरदार निभाया। यह उनके करियर की एक और बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि संजय दत्त की अलग-अलग उम्र और जिंदगी के कई दौर को पर्दे पर उतारना था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और रणबीर को एक बार फिर फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला।

‘एनिमल’ ने चॉकलेटी बॉय की इमेज तोड़ी

2023 में आई संदीप रेड्डी वांगा की ‘एनिमल’ ने रणबीर की स्टार इमेज में सबसे बड़ा बदलाव किया। फिल्म में उन्होंने रणविजय सिंह बलबीर का किरदार निभाया, जो बेहद हिंसक, आक्रामक और जटिल व्यक्तित्व वाला किरदार है।

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इससे पहले रणबीर को लंबे समय तक रोमांटिक और इमोशनल किरदारों के लिए जाना जाता था, लेकिन ‘एनिमल’ में उन्होंने एक बेहद डार्क और हिंसक किरदार निभायाय़ फिल्म उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई और उन्हें इसके लिए चौथी बार फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला।

अब उनकी अगली बड़ी फिल्मों में नितेश तिवारी की ‘रामायण’ शामिल है, जिसमें वह भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का पहला भाग 2026 में रिलीज होने वाला है और दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होगा।