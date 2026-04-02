Ramayana Teaser: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायणम्’ से श्रीराम की पहली झलक सामने आ गई है। नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। मेकर्स ने आज दो भागों वाली इस भव्य फ्रेंचाइजी में राम के रूप में रणबीर कपूर की झलक पेश की है।

टीज़र में यश की रावण के लुक में भी झलक दिखती है जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं। वहीं रवि दुबे की झलक भी लक्ष्मण के तौर पर नजर आती है। साई पल्लवी की झलक भी माता सीता के रोल में नजर आती है।

मगर ये टीज़र Rama नाम से पेश किया गया है और सारा फोकस श्रीराम पर था। राम के लुक, गेटअप, और चेहरे के हाव भाव सब शानदार है। टीज़र में वीएफएक्स भी कमाल का दिख रहा है। लोग इसकी तुलना हॉलीवुड की मार्वल सीरीज़ से कर रहे हैं।

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निर्देशक नितेश तिवारी का कहना है, ”रामायणम् केवल अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे फैसलों और उनके नतीजों की जिम्मेदारी की कहानी है। राम का सफर पूरी तरह मानवीय है, और हमने इसे ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है।”

रणबीर कपूर ने राम के किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, “मैं यहां राम को पेश करने नहीं आया, मैं उनसे सीखने आया हूं। उनकी सादगी और पवित्रता को समझना और अपनाना मेरे लिए विनम्र अनुभव रहा है।”

प्रोड्यूसर और क्रिएटिव आर्किटेक्ट नमित मल्होत्रा का कहना है, “राम की ताकत इसमें नहीं कि उन्होंने क्या जीता, बल्कि इसमें है कि उन्होंने क्या त्याग दिया। फर्ज, सच और बलिदान को चुनना ही उन्हें आज भी अमर बनाता है।”

फैंस का कहना है कि ये फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है।

रामायणम् की स्टार कास्ट

रणबीर कपूर- राम

यश- रावण

साई पल्लवी- सीता

रवि दुबे- लक्ष्मण

सनी देओल- बजरंगबली हनुमान

रामायणम् की विशेषताएं

फिल्म दो भागों में बनी है, पहला भाग 2026 की दिवाली पर रिलीज़ होगा। दूसरा भाग 2027 की दिवाली पर ग्लोबली रिलीज़ होगा।

यहां देखें टीज़र:

प्रोडक्शन और विजुअल एक्सीलेंस

फिल्म का निर्माण प्राइम फोकस स्टूडियोज, आठ बार के ऑस्कर विजेता विज़ुअल इफेक्ट्स स्टूडियो DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से किया गया है।

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