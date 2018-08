रणबीर कपूर की बाहों में मुस्कुराती आलिया भट्ट, पार्टी करते कैमरे में कैद हुए ‘लव बर्ड्स’

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt at Puneet Saini’s birthday dinner in Bulgaria last month #Brahmastra @aliaabhatt #ranlia #ranbiralia #ranbirkapoor #aliabhatt . . . . . . . . . #deepikapadukone #katrinakaif #varundhawan #sanju #shahrukhkhan #salmankhan #ranveersingh #priyankachopra #kareenakapoor #sidharthmalhotra #kritisanon #sonamkapoor #anushkasharma #jacquelinefernandez #aamirkhan #kajol #parineetichopra #ransed #bollywoodactress #aedilhaimushkil #shahidkapoor #parineetichopra #kajol #bollywoodactress #bollywood #sanju #aamirkhan #arjunkapoor @neetu54

A post shared by RK8 ( Smart_People’s_Choice ) (@ranbir__kapoor82) on Aug 2, 2018 at 9:24am PDT