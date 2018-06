पहले ऋषि कपूर के घर डिनर फिर संजू बाबा के घर पार्टी, रणबीर और आलिया ने कुछ यूं बिताई रात

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आजकल जहां भी जाते हैं, सुर्खियां बटोर लेते हैं। इस कपल ने हाल ही में फिल्म ब्रहास्त्र की शूटिंग से समय निकालकर संजय दत्त और ऋषि कपूर से मुलाकात की। ऋषि कपूर ने रणबीर और संजय दत्त के साथ अपनी तस्वीर को ट्वीटर पर भी पोस्ट किया। रणबीर, संजय और ऋषि के साथ ही आलिया भट्ट भी वहां मौजूद थी। मुंबई के बांद्रा में ऋषि कपूर के घर से निकल कर रणबीर और आलिया संजय दत्त के घर जाकर वक्त बिताया। गौरतलब है कि संजय दत्त हमेशा से ही रणबीर कपूर के लिए एक बड़े भाई की तरह रहे हैं। रणबीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि संजय दत्त ने उन्हें जन्मदिन पर हार्ले डेविडसन बाइक गिफ्ट की थी और इस बाइक की वजह से ही ऋषि कपूर, संजय दत्त पर भड़क गए थे।

Us three last night at home! pic.twitter.com/GNiM1eG60Q

— Rishi Kapoor (@chintskap) June 21, 2018