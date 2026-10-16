विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ‘रणबाली’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। शादी के बाद कपल की ये साथ में पहली फिल्म है। ऐसे में से कई उम्मीद भी की जा रही थी। हालांकि सोशल मीडिया पर जनता का रिएक्शन बताता है कि ये उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है।

तेलुगु फिल्म डायरेक्टर राहुल सांकृत्यान के निर्देशन में बनी ये फिल्म आजादी से पहले के हिंदुस्तान को दिखाती है। 1876-78 में सेट फिल्म में मद्रास में फैली भुखमरी के वक्त को दिखाया गया है। हालांकि उस दौर में हुई चीजों का नाटकीय रूपांतरण फिल्म में है।

विजय और रश्मिका की जोड़ी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस है। उन्हें टॉप जोड़ियों में गिना जाता है। ‘रणबाली’ के साथ दोनों ने तीसरी बार साथ काम किया है। इससे पहले उन्हें ‘डियर कॉमरेड’ और ‘गीता गोविंदम’ जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है। दोनों ही फिल्मों को पसंद किया गया था। मगर ‘रणबाली’ को लेकर फैंस काफी बंटे हुए हैं।

कैसा है दर्शकों का रिएक्शन?

सोशल मीडिया पर पिक्चर का हैशटैग धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। ऐसे में यूजर्स के रिएक्शन भी इंटरनेट पर छाए हुए हैं। प्रतिक्रिया देखकर पता चलता है कि दर्शकों पर ‘रणबाली’ खास जादू नहीं चला पाई। हालांकि दोनों के कट्टर फैंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के बाकी दर्शक पिक्चर को क्या कह रहे हैं। उनके लिए ये बेस्ट फिल्म है।

एक फैन ने ट्वीट किया, ‘क्या फिल्म है। डायरेक्टर राहुल ने तो कमाल कर दिखाया है। फिल्म की लीड जोड़ी बहुत खूबसूरत है और दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी बढ़िया है। म्यूजिक फायर है। विजय देवरकोंडा आपको बहुत बड़ी हग। आप इसके हकदार हैं।’

What a movie!!!!

Right from the story, screenplay @Rahul_Sankrityn nailed it.

The lead pair is so beautiful, on screen chemistry looks so elegant.



Music 🔥🧨🔥



Jayamma rocked it as usual!



And #VijayDeverakonda a big hug to you from here. You deserve this ❤️❤️#Ranabaali — #269 Signing off (@aka_akshayy) October 15, 2026

#Ranabaali A biggest Blockbuster @TheDeverakonda anna Your performance will be remembered 👌👌👌👌👌👌👌👌🔥🔥🔥🔥🔥👌👌@iamRashmika your performance👍👍👍👍👍👍👍 and @Rahul_Sankrityn wonderful direction with engaging in detail of every scene @AjayAtulOnline your BGM… — Varun Raja Vasireddy (@Vasir1Varunraja) October 15, 2026

दूसरे यूजर ने लिखा, ‘अभी-अभी 3 घंटे की रणबाली देखी। 3 घंटे की फिल्म में कोई इमोशनल असर नहीं है। स्क्रीनप्ले धीमा है, बैकग्राउंड स्कोर फ्लैट है और पिक्चर का सेकेंड हाफ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर आप अपने वक्त की कीमत समझते हैं, तो इससे दूर रहें।’

Just watched #Ranabaali 3 hours of sincerity with zero emotional impact. Slow screenplay, flat BGM, and a second half that tests your patience harder than the British tested the villagers. 1/5 Stay away if you value your time pic.twitter.com/XJnluKIGdd — ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ 🚩 (@Apex_Aesthetic) October 16, 2026

रश्मिका मंदाना का फिल्म से एक सीन भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो विजय से डरकर भागती नजर आ रही हैं। विजय देवरकोंडा उन्हें भागकर पकड़ते हैं और फिर फेंक देते हैं। इसे शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘इस पिक्चर की पहली झलक से ही पता चल गया था कि ये बकवास होगी। ये क्रिंज एक्टिंग कभी किसी को पसंद नहीं आने वाली थी। लेकिन रश्मिका और विजय ने बोला, ‘चलो लोगों को सही साबित कर दें।’

We saw this disaster coming from the first glimpse itself 😭😂 That cringe acting was never gonna hit… and VD & RM said, “Let's prove them right” LOL 🤣🍿💀#Ranabaali gone case 😭 pic.twitter.com/Tf5B8ejRng — 𓆩♛ 𝙍𝙤𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙨𝙝𝙪 ♛𓆪 (@Dudey212530) October 16, 2026

#Ranabaali very dull and dead first half 👎 followed by even more bad second half👎 almost 3hrs runtime tests patience👎 bgm is very bad👎only positive jayamma track that’s it unforgettable movie pls stop this done nd dusted plot🙏🏻🙏🏻🙏🏻overall 1/5 — తేజ (@teja1409) October 16, 2026

Bad first half and disastrous second half. VD efforts went in vain. Rashmika is also wasted. Above all bad music asalu… not even one proper scene or no pay offs no nothing. Proper bull shit. Will go down as year’s biggest flop(provided jailer-2 talk)stay away.. 1/5#Ranabaali pic.twitter.com/Oo4pcDZFJ9 — Tony (@tonygaaaadu) October 16, 2026

#Ranabaali Review: Strong Intent, Weak Execution!#VijayDeverakonda’s #Ranabaali attempts to revisit a painful chapter of history, but struggles to turn its powerful subject into an emotionally engaging film.



The sluggish screenplay, repetitive sequences and predictable… October 16, 2026

Appreciate the director for attempting to bring this story to the screen, but the execution is painfully awful. Zero emotional connect, lifeless narration, and music/BGM that are nothing short of terrible. VD, for God’s sake, stick to roles that actually suit you. #Ranabaali — Poodle ⚓️ (@ShrewdCrypto) October 16, 2026

#Ranabaali is a Colossal Disaster in Execution A Huge Setup which ends up in a mess. Surely Not a Theatre Stuff but can watch and pass time in OTT



This Genre itself is somewhat Boring and Rahul's screenplay is even boring to tolerate!



Vijay Deverakonda needs a Dubbing Artist. — YS (@Yaswanth4Prabha) October 16, 2026

कैसा है बॉक्स ऑफिस पर रिस्पॉन्स?

‘रणबाली’ को लेकर फैंस के बीच उत्साह शुरुआत से है। इसका फायदा भी फिल्म को कलेक्शन के मामले में मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका की इस पिक्चर ने ओपनिंग डे के लिए 4.33 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है। इसके 2.68 लाख टिकट बेचे थे।

फिल्म के पहले छह दिनों के लिए 11.50 करोड़ रुपये की कीमत के टिकट बिक चुके है। उम्मीद की जा रही है कि इसके पहले दिन की कमाई के आंकड़े अच्छे होंगे। हालांकि वर्ड ऑफ माउथ का असर इसकी आगे की परफॉरमेंस पर पड़ सकता है।