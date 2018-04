कास्टिंग काउच के व‍िरोध में सार्वजन‍िक रूप से टॉपलेस प्रदर्शन कर सुर्खियों में आईं दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री और मॉडल श्री रेड्डी ने अब फिल्म निर्माता सुरेश बाबू के बेटे और बॉलीवुड कलाकार राणा दग्गुबाती के भाई अभिराम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री रेड्डी ने दावा किया है कि दग्गुबाती के भाई ने उनकी निजी तस्वीरों को लीकर उनका इस्तेमाल किया है। बता दें कि शनिवार (सात अप्रैल) को श्री रेड्डी ने सड़क पर उतरकर फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे कास्टिंग काउच के खिलाफ विरोध जताया था। उनका आरोप था कि एक निर्माता के बेटे ने स्टूडियो के भीतर उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। दावा किया था कि निर्माता का बेटा उन्हें स्टूडियो ले जाता था और उनके साथ जबरदस्ती करता था।

श्री रेड्डी ने ताजा आरोप अभिराम पर लगाया है। कहा है कि उसी ने उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। श्री रेड्डी ने ये बातें अपनी कुछ निजी लीक होने के बाद कहीं। एक्ट्रेस ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया। उन्होंने इसमें लिखा, “जिसने भी इन्हें लीक किया। मेरी बारी का इंतजार करे। जल्द ही मैं इसका जवाब दूंगी। मैं इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।”

एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान उन्होंने कहा, “यह सुरेश बाबू का बेटा अभिराम ही है और अभी तक मैंने उसका नाम नहीं लिया था। अभिराम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?”

Whoever leaked these, wait for my turn for #SriReddyLeaks Coming Soon.. I won't forgive you people this time !!!!!!! #SriReddy #SriLeaks pic.twitter.com/W8C0ZsJnly

— Sri Reddy (@srireddyleaks) April 11, 2018