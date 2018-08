तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे राणा दग्गुबाती! ट्वीट कर दी जानकारी

‘बाहुबली’ फिल्म में ‘भल्लालदेव’ का रोल अदा करने वाले एक्टर राणा दग्गुबाती के फैन्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अभिनेता राणा दग्गुबाती जल्द ही एनटीआर (नंदमूरी तारका रामाराव) की बॉयोपिक में नजर आएंगे। इस बात की जानकारी खुद एक्टर ने अपने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। फिल्म में राणा दग्गुबाती आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोल अदा करेंगे। राणा ने फिल्म में अपने किरदार के सिलसिले में चंद्र बाबू नायडू से भी मुलाकात की है।

राणा ने ट्वीट में लिखा- ‘आपको एक अविश्वसनीय इंसान एनटी राव की कहानी बताने के लिए आ रहा हूं।’ इसके अलावा राणा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्र बाबू को शुक्रिया भी कहा है। इस फिल्म में नंदमूरी तारका रामाराव(एनटीआर) की पत्नी का रोल अभिनेत्री विद्या बालन निभाएंगी। खबरों के अनुसार, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रविकिशन भी इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। एनटीआर फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म ‘एनटीआर’ की शूटिंग रामकृष्णा हर्टीकल्चरल सिनी स्टेडियो में शुरू हुई है। अभिनेता और एनटीआर के बेटे बालकृष्णा इस फिल्म में एनटीआर की भूमिका निभा रहे हैं।

What an honour it is to play the role of the Honourable ChiefMinister of Andhra Pradesh Mr.N.ChandraBabuNaidu @ncbn in the #NTR biopic. Thank you sir for giving us your valuable time.

