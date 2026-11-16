फिल्म ‘बाहुबली’ की शिवगामी देवी यानी एक्ट्रेस राम्या कृष्णन सिनेमा लवर्स की फेवरेट हैं। राम्या अपनी फिल्मों के पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। सालों से अटकलें लग रही हैं कि एक्ट्रेस अपने पति और डायरेक्टर कृष्णा वामसी अलग हो गई हैं। दोनों अलग-अलग शहरों में रहते हैं। इसी बात ने उनके अलग होने की अफवाहों को हवा दी है।

ऐसे में अब राम्या कृष्णन ने खुद सामने आकर बताया है कि आखिर सच क्या है। उन्होंने शादी को एक रिश्ते में ‘ओवररेटेड प्रोसेस’ बताते हुए एक पॉडकास्ट पर साफ किया कि क्या वह और उनके पति अभी भी साथ हैं। राम्या ने खुलासा किया कि उनका रिश्ता कैसे चलता है। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि वो अपने फिल्ममेकर पति से ज्यादा उनके परिवार के प्रति जवाबदेह हैं।

अलग रहने पर सफाई दी राम्या की सफाई

Raw Talks with VK पॉडकास्ट पर राम्या से उनकी शादी को लेकर चल रही अटकलों पर बात करने को कहा गया। उन्होंने कहा, ‘हम 100% अभी भी शादीशुदा हैं। लेकिन हम सुविधाजनक तरीके से खुशी-खुशी दो अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं। मेरा बेटा अभी बड़ा ही हो रहा था जब मैंने एक टीवी शो के लिए शूटिंग शुरू की थी, और हम हैदराबाद में थे। मैं हर 15 दिन में चेन्नई आती और तेलंगाना आंदोलन के दौरान वापस चली जाती। जब हड़तालें होतीं और स्कूल बंद हो जाता, तो मेरे और बच्चे के लिए ये काफी थका देने वाला हो जाता। हर बार जब मैं शहर छोड़ती, वो बीमार पड़ जाता। मैंने उसे चेन्नई के एक स्कूल में डालने का फैसला किया।’

शादी को कहा ओवररेटेड प्रोसेस

राम्या ने शादी को ‘ओवररेटेड’ भी कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें कृष्णा के साथ शादी करने के बजाय बस लिव-इन में रहना चाहिए था। एक्ट्रेस बोलीं, ‘मुझे लगता है कि शादी एक रिश्ते में एक ओवररेटेड प्रोसेस है। शादी तब होनी चाहिए जब इसकी जरूरत हो। असल में वामसी लगातार कहता रहा, शादी क्यों? चलो लिव-इन में रहते हैं। शायद मुझे तब हां कह देना चाहिए था। मुझे लगता है कि शादी में परिवार शामिल होते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, और आप उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते से ज्यादा उस रिश्ते के प्रति जवाबदेह होते हैं। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूं वो ये है कि उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता परफेक्ट है। वो हमेशा ऐसा ही रहेगा।’

राम्या कृष्णन-कृष्णा वामसी ने किया है साथ काम

राम्या और कृष्णा ने अब तक तीन फिल्मों- ‘चंद्रलेखा’ (1998), ‘श्री अंजनेयम’ (2004) और ‘रंगा मार्थांडा’ (2023) में साथ काम किया है। शादी से पहले 2003 में उनकी मुलाकात ‘गुलाबी’, ‘निन्ने पेल्लादाता’ और ‘सिंधूरम’ जैसी फिल्मों के सेट पर हुई थी। उनके बेटे रित्विक वामसी का जन्म 2005 में हुआ था।

राम्या को पिछली बार फिल्म ‘जेलर 2’ में देखा गया था। इसमें वो रजनीकांत के किरदार टाइगर की पत्नी विजया के रोल में थीं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई की। इसने दुनियाभर में लगभग 800 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था।