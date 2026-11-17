फिल्म इंडस्ट्री हिंदी हो या साउथ, कास्टिंग काउच को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। कुछ कलाकारों ने इससे इनकार किया, वहीं कुछ ने खुलकर इस बात को माना कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी चीजें होती हैं। कुछ खुलकर सामने आए और अपने साथ हुए अनुभव के बारे में भी बताया। अब अभिनेत्री राम्या कृष्णन ने एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी जेंडर इससे अछूता नहीं है।

‘रॉ टॉक्स विद वीके’ पॉडकास्ट में राम्या कृष्णन से फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के बारे में सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या ये सचमुच होता है या सिर्फ अफवाह है? इसका जवाब देते हुए राम्या ने कहा, “एपस्टीन फाइल्स को ही देख लीजिए। अमेरिका जैसी जगह पर भी ऐसा हुआ, जहां महिलाएं काफी आगे हैं। इसके बावजूद उन्हें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यहां ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है, पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। लेकिन यह किस तरह होता है और क्या आपको हां या ना कहने का विकल्प दिया गया था, ये बातें समय के साथ बदलती रहेंगी।”

अपनी बात को आगे समझाते हुए राम्या ने कहा, “इसकी सच्चाई यही है। चाहे जबरदस्ती हो, अपनी मर्जी से हो या फिर सामान्य तरीके से, ऐसा होता रहेगा और हो भी रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा पेशा ग्लैमरस है, इसलिए इस बारे में ज्यादा बातें होती हैं। लेकिन कितनी ही महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी इसका सामना करना पड़ता है। ऐसा हर जगह होता है और इसमें जेंडर का भी कोई फर्क नहीं है।”

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जब सेट पर नहीं होती थीं वॉशरूम और वैनिटी वैन

राम्या कृष्णन ने बताया कि एक समय ऐसा था, जब अभिनेत्रियों को वॉशरूम की सुविधा तक नहीं मिलती थी। ऐसे में उन्हें एंबेसडर कार में बैठकर बोतल का इस्तेमाल करना पड़ता था। उस दौर में सेट पर वैनिटी वैन भी नहीं होती थीं। उन्होंने बताया कि कई बार शूटिंग के बीच समय बचाने के लिए वह कार में ही अपना मेकअप कर लिया करती थीं। उस समय उनके साथ कोई मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं होता था।

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जब उनसे पूछा गया कि क्या आज के कलाकारों के लिए काम करना पहले से आसान हो गया है, तो राम्या हंस पड़ीं। उन्होंने कहा कि आज के कलाकार बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उन्हें अपने पुराने दौर के कलाकारों की तरह मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। आज के कलाकारों को उन मुश्किलों का एक चौथाई हिस्सा भी नहीं झेलना पड़ता, जिनसे उस समय उन्हें गुजरना पड़ता था।

इन फिल्मों में नजर आएंगी राम्या कृष्णन

राम्या कृष्णन को आखिरी बार रजनीकांत के साथ फिल्म ‘जेलर 2’ में देखा गया था। इसके अलावा वह ‘राका’, ‘श्री श्री’, ‘पॉकेट नॉवेल’ और ‘तेरा यार हूं मैं’ जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। हाल ही में उन्होंने ‘बिग बॉस 10 तमिल’ में गेस्ट होस्ट के तौर पर भी शो संभाला था।