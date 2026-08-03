नितेश तिवारी के निर्देशन बनी रणबीर कपूर, सनी देओल और यश स्टारर फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर 30 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज किया गया। जिसे बहुत से लोगों ने पसंद किया, तो कुछ ने उसकी आलोचना भी की। अब इस मूवी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, रामलीला महासंघ ने फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोडक्शन कंपनी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने मेकर्स से मांग की है कि फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले यह रामलीला महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को दिखाई जाए।

रामलीला महासंघ ने पत्र में लिखी ये बात

महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पत्र लिखकर मेकर्स को याद दिलाया है कि इससे पहले भूषण कुमार की मेगा बजट प्रभास, सैफ अली खान स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ के भी कई दृश्यों पर सनातनी और रामलीला मंचन से जुडे लोगों ने कड़ा एतराज जताया था। इन दृश्यों में सोने की लंका को काला दिखाना, महाज्ञानी रावण को मंगोल लुटेरो और उनकी सेना को राक्षसों की सेना आदि कई सीन थे।

यह भी पढ़ें: ‘रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में’, द अलायंस में आकर सलमान खान ने कही ये बात, क्या अभिनेता ने कसा ‘लॉक अप 2’ पर तंज

जिसका नतीजा बाक्स आफिस पर फिल्म फ्लाप रही। अर्जुन कुमार ने पत्र में आगे कहा कि हमें मिली जानकारी के अनुसार, इस फिल्म में ऐसे कई सीन हैं, जो देश विदेश में बसे हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते है। ऐसे में रामलीला महासंघ इस फिल्म को रिलीज से पहले स्पेशल स्क्रीनिंग में देखकर निश्चित करना चाहता है कि अगर फिल्म में ऐसा कोई विवादास्पद सीन और डायलॉग है, तो उसे रिलीज से पहले हटा दिया जाए।

महासंघ ने फिल्म के मेकर्स को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा न किया गया, तो दिल्ली सहित अन्य राज्यों के सिनेमाघरों के बाहर हिंदू संगठनों के साथ रामलीला महासंघ के लोग हजारों की संख्या में विरोध व धरना प्रदर्शन करेंगे।

दो पार्ट में रिलीज होगी ‘रामायण’

रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल और लारा दत्ता स्टारर फिल्म ‘रामायण’ के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का पहला ट्रेलर जारी किया। यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा और दूसरा भाग अगले साल दिवाली पर आएगा।

यह भी पढ़ें: ‘पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा’, यूसुफ खान से कैसे बने अभिनेता दिलीप कुमार, एक्टर ने खुद सुनाया था किस्सा