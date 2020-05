फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर जैसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने कोरोनावायरस पर बनी अपनी शॉर्ट फिल्म को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस प्रेस मीट का फोटो रामू ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ‘कोरोनावायरस फिल्म को लेकर आयोजित की गई पहली प्रेस वार्ता लॉकडाउन के बाद।’ रामू के इस ट्वीट के बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए लोग उनसे सवाल पूछने लगे,आपका मास्क कहां है और सोशल डिस्टेंसिंग कहां है।

First ever press meet conducted on CORONAVIRUS film by @UrsVamsiShekar after LOCKDOWN has been declared @shreyaset pic.twitter.com/iALEqYjYc4

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 30, 2020