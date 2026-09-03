सोशल मीडिया पर ‘रंभा हो’ गाने पर दिग्गज अभिनेत्री कल्पना अय्यर का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसके बाद उनके बारे में चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन अब वह सिर्फ पुरानी यादों तक सीमित नहीं रहना चाहतीं हैं।

कल्पना अय्यर अब फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं। ‘रंभा हो’ गाने पर डांस वीडियो वायरल होने के बाद वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हो गई और वहीं अब उन्होंने दोबारा एक्टिंग में लौटने की इच्छा जाहिर की है और काम की तलाश भी शुरू कर दी।

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इस बीच एक्ट्रेस ने काम की तलाश के दौरान उन्हें घोस्ट करने वाले लोगों पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर्स और फिल्ममेकर्स से अपील की है कि उन्हें काम मिले या न मिले, लेकिन कम से कम उनके साथ बुनियादी शिष्टाचार और सम्मान के साथ पेश आया जाए।

कल्पना अय्यर 80 और 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हैं। उन्होंने बॉलीवुड में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों और कई शानदार डांस नंबर्स में खास भूमिका निभाई है।

70 साल बाद वापसी करना चाहती हैं कल्पना अय्यर

अब एक्ट्रेस ने काम दोबारा काम करने की इच्छा को जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा- “मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि हर चीज को समझदारी से लूं और उन बातों को लेकर परेशान न होऊं, जो मेरे हाथ में नहीं हैं। लेकिन सच कहूं तो कभी-कभी यह मेरे लिए भी आसान नहीं होता।”

“मैं हर वह काम करना चाहती हूं जो मेरे सामने आता है। मैं किसी तरह की ‘डीवा’ नहीं हूं और न ही मुझे कोई खास तवज्जो चाहिए। लेकिन हां, मैं इतनी उम्मीद जरूर करती हूं कि मेरे साथ इज्जत, ईमानदारी और शालीनता से व्यवहार किया जाए। क्या यह बहुत ज्यादा मांगना है?”

मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए- कल्पना अय्यर

कल्पना ने लिखा- “मुझे पता है कि समय बदल गया है। दुनिया बदल गई है। हर किसी के अपने नियम, अपनी प्राथमिकताएं और अपने हित हैं। मैं यह भी समझती हूं कि हो सकता है मैं हर किसी की पसंद या पहली पसंद न रहूं। और यह भी बिल्कुल ठीक है।”

“लेकिन मैं इंसान हूं। मुझे किसी की सहानुभूति या कोई विशेष व्यवहार नहीं चाहिए। मुझे बस काम में साफ-साफ और निष्पक्ष व्यवहार चाहिए। अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं, तो मैं उसके लिए हमेशा आभारी हूं। लेकिन अगर किसी वजह से काम नहीं हो रहा, तो मुझे बता दीजिए।”

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“मुझसे पूछिए, बात कीजिए। शायद मैं स्थिति को समझूंगी, शायद कुछ बदलाव करूंगी, शायद कोई दूसरा रास्ता या विकल्प सुझा दूंगी। कौन जाने… शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो आपके लिए भी सही हो और मेरे लिए भी।”

कल्पना अय्यर ने की गुजारिश

“बस एक छोटी-सी गुजारिश है — मेरे बारे में पहले से कुछ मानकर या सोचकर फैसला मत कीजिए। मुझसे पूछ लीजिए। मैं बात करने, समझने और रास्ता निकालने के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं किसी एक व्यक्ति या किसी खास घटना की बात नहीं कर रही हूँ। यह पोस्ट किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं है। यह बस एक 70 साल के इंसान की छोटी-सी उम्मीद है। मेरे साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार कीजिए।”