किसी महाकाव्य पर बनी फिल्म को पर्दे पर उतारना हमेशा मुश्किल होता है। खासकर जब कहानी रामायण पर आधारित हो। ऐसे में किरदारों को जीवंत बनाने और उन्हें पर्दे पर असली दिखाने में कॉस्ट्यूम की अहम भूमिका होती है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिजाइनर सानिया सरधरिया ने फिल्म ‘रामायण’ में यश के रावण लुक को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए।

सानिया ने बताया कि रावण का किरदार निभाने के लिए यश को 16 से 20 किलो तक की भारी-भरकम कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती थी। वहीं कुछ दिनों में उनके कपड़ों का वजन 30 से 33 किलो तक पहुंच जाता था।

भारी कॉस्ट्यूम पहनते थे यश

इंडिया टुडे से बातचीत में सानिया ने बताया, ‘ज्यादातर कॉस्ट्यूम जूलरी समेत करीब 16 से 20 किलो तक की होती थीं। हालांकि कुछ कॉस्ट्यूम काफी भारी थीं। इनमें लंका से जुड़े रावण के लुक, उसकी शादी का पहनावा और शूर्पणखा की शादी के दौरान पहनी गई कॉस्ट्यूम शामिल थी। अगर मुझे सही से याद है, तो इनका वजन करीब 30 से 33 किलो तक था।’

यश के मुकुट का वजन था लगभग 2 किलो

सानिया ने बताया कि रावण का कॉस्ट्यूम डिजाइन करने में सबसे मुश्किल काम उसका मुकुट तैयार करना था। उन्होंने खुलासा किया कि कई कोशिशों के बावजूद मुकुट का वजन 1.8 किलो से कम नहीं किया जा सका।

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा मुकुट पहनना था, क्योंकि सिर पर थोड़ा-सा भी वजन हो तो वह काफी भारी और असहज महसूस होता है। इसलिए हमने इस पर काफी एक्सपेरिमेंट किए। हमने 3D मुकुट के कई मॉकअप तैयार करवाए और पहले यह सुनिश्चित किया कि डिजाइन बिल्कुल सही हो। इसके बाद हमने इस पर काम शुरू किया कि इसे हल्का कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसका वजन 1.8 किलो से कम कर पाए। हम जितना हल्का बना सकते थे, उतना बनाया। इसके बावजूद भी यह काफी भारी था। हालांकि यश के चेहरे के हाव-भाव या एक्सप्रेशन में यह परेशानी नजर नहीं आती थी, लेकिन उनके लिए इसे पहनना वाकई काफी मुश्किल काम था।’

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सानिया ने यह भी बताया कि इतने भारी और भव्य कॉस्ट्यूम की वजह से यश के लिए हाथ-पैर हिलाना और नॉर्मल तरीके से चलना-फिरना भी आसान नहीं था। लंबे समय तक इन्हें पहनने और शारीरिक परेशानी के बावजूद यश ने पूरे अनुभव को काफी सहजता से लिया। वह अक्सर सेट पर मौजूद लोगों का मनोरंजन भी करते रहते थे।

सेट पर कैसे मस्ती करते थे यश?

सानिया के मुताबिक, यश को जल्द ही समझ आ गया था कि इन कॉस्ट्यूम को पहनना कितना थकाने वाला होने वाला है। ऐसे में वह खुद को एंटरटेन करने और टीम के लोगों को मजाक-मजाक में परेशान करने के लिए अपने कॉस्ट्यूम में लगे नुकीले हिस्सों का इस्तेमाल करते थे।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार निभाए हैं। पिक्चर में रवि दुबे भगवान लक्ष्मण की भूमिका में हैं। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान और हांस जिमर ने तैयार किया है।

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फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हुआ था। इसने अभी तक दुनियाभर में 660 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। दो पार्ट में बनी इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2028 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकता है।