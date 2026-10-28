रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म ‘रामायण’ लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म के ट्रेलर से लेकर गानों तक को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है। साथ ही सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है। इस सबके बीच रामानंद सागर की ‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने पिक्चर को लेकर बात की।

प्रभात खबर को दिए इंटरव्यू में सुनील लहरी ने ‘रामायण’ के ट्रेलर को लेकर कहा कि राम को उछलते-कूदते सुपरहीरो या कॉमिक हीरो की तरह दिखाना उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने नई रामायण की कास्टिंग पर भी असहमति जताई। एक्टर ने कहा कि रामायण की सबसे बड़ी ताकत उसके स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, बल्कि दर्शकों के दिल में बसी भावनाएं हैं।

रामायण के ट्रेलर को लेकर क्या बोले सुनील लहरी?

‘रामायण’ का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। इसे दर्शकों से मिले-जुले रिएक्शन मिल। ऐसे में अब सुनील लहरी ने भी ट्रेलर पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, ‘देखिए ट्रेलर का उद्देश्य दर्शकों के भीतर उत्सुकता पैदा करना होता है। मैं यहां दर्शक के साथ-साथ सिनेमा और इस क्षेत्र के एक विद्यार्थी के तौर पर अपनी बात रखना चाहूंगा। ट्रेलर में कुछ चीजें अच्छी लगीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो मुझे समझ नहीं आईं और थोड़ी अजीब लगीं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘रामायण भारतीय संस्कृति में बहुत गहराई से रचा-बसा विषय है। भगवान राम, विष्णु के अवतार हैं। ऐसे में उन्हें पेड़ों पर छलांग लगाते हुए या तलवार लेकर इस तरह दिखाना जैसे वह कोई सुपरहीरो हो, मुझे बहुत सही नहीं लगा। श्री राम वीर थे, उनके पास शक्तियां थीं, लेकिन वह इस तरह के कॉमिक हीरो नहीं थे कि बस उछलते-कूदते नजर आएं। फिल्म बनाने वालों के दिमाग में क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरा निजी रिएक्शन बहुत उत्साहजनक नहीं था। मुझे लगा कि जिस विषय में हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा की इतनी गहरी जड़ें हैं, उसे कहीं न कहीं व्यावसायिक रूप देने की कोशिश की गई है। ऐसा लगा कि आज देश में रामायण को लेकर जो जागरूकता और उत्साह है, फिल्म निर्माता उसी को एक बड़े सुपरपावर वाले रूप में दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए रामायण का अर्थ सिर्फ शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है।’

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अरुण गोविल के दशरथ बनने पर रखे विचार

सुनील ने अरुण गोविल के ‘रामायण’ में राजा दशरथ का किरदार निभाने को लेकर भी अपने विचार रखे। अरुण ने 1987 में आए टीवी शो ‘रामायण’ में भगवान राम का रोल निभाया था, जिससे वो देशभर में आज भी जाने जाते हैं। सुनील लहरी ने कहा, ‘अगर आप मेरी बिल्कुल निजी राय जानना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे इस तरह का प्रस्ताव मिलता, तो शायद मैं यह भूमिका नहीं करता।’

उन्होंने कहा, ‘आपकी एक छवि बन जाती है। लोगों के मन में आपके प्रति आदर और सम्मान की भावना होती है। मुझे लगता है कि इस तरह की भूमिकाओं से कभी-कभी वह छवि थोड़ी कमजोर या धुंधली हो सकती है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। अरुण क्या सोचते हैं, उन्होंने यह भूमिका क्यों स्वीकार की, यह उनका अपना फैसला है। हर कलाकार को अपने फैसले लेने की आजादी है। हो सकता है कि उनके मन में यह बात रही हो कि उन्होंने कम उम्र में राम का किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता दिखाई थी और अब इस उम्र में दशरथ के रूप में अपनी प्रतिभा का एक दूसरा पक्ष दिखाना चाहते हों। यह भी संभव है। हालांकि उनके और राम के बीच वाले सीन में उनका भावनात्मक रूप मुझे अच्छा लगा। उनका वह सीन काफी भावुक था। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि उनके काम में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मेरी असहमति भूमिका चुनने के फैसले को लेकर है। उनके अभिनय के हर पहलू को लेकर नहीं।’

रामानंद सागर की रामायण से होगी तुलना

सुनील लहरी से पूछा गया कि रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की तुलना किससे होगी, ‘आदिपुरुष’ से या रामानंद सागर की ‘रामायण’ से? इसपर उन्होंने कहा, ‘आदिपुरुष को तो लोग शायद तुलना के लिए भी याद नहीं करेंगे। असली तुलना उस रामायण से होगी, जिसकी छवि पिछले 35-40 वर्षों से लोगों के मन में बसी हुई है। अगले साल उस रामायण को करीब 40 साल हो जाएंगे। दर्शकों के मन में जो छवि है, उसे बदलना आसान नहीं है। अगर आप उस छवि को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसी स्तर की भावनाएं, वैसी ही दिव्यता और वैसा ही दिल से जुड़ाव पैदा करना होगा। आप कितने भी स्पेशल इफेक्ट्स लगा लीजिए। 4,000 करोड़ या 40,000 करोड़ रुपये खर्च कर दीजिए। उससे अपने आप वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं आ जाएगा। दर्शकों के लिए पैसा और तकनीक अंतिम चीज नहीं हैं। वे यह देखते हैं कि कहानी उनके दिल को छू रही है या नहीं। हमारी रामायण में स्पेशल इफेक्ट्स के नाम पर आज जैसी तकनीक नहीं थी। आज उसे देखिए तो कई बार हनुमान जी के उड़ने या जटायु जैसे किरदारों को दिखाने के तरीके आपको पुराने और बचकाने लग सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग उस रामायण को देखते हैं, क्योंकि उसका भावनात्मक असर आज भी कायम है।’

सुनील लहरी ने ‘रामायण’ से जुड़ी भावनाओं को लेकर आगे भी बात की। उन्होंने कहा, ‘भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लोगों के दिमाग में रामायण की जो छवि बनी हुई है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। रामायण दिमाग का नहीं, दिल और भावनाओं का विषय है। आप तकनीक से दर्शकों को चौंका सकते हैं, लेकिन दिल से जोड़ने के लिए कहानी की आत्मा को समझना पड़ेगा। अगर दर्शकों को वह भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ, तो फिल्म जरूर सफल हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ तकनीक, भव्यता और अलग दिखने की कोशिश में लग गए, तो बात नहीं बनेगी।’

रणबीर कपूर की कास्टिंग से हैं नाखुश?

नामित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही ‘रामायण’ में बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर भगवान राम का रोल निभाते नजर आएंगे। उनकी कास्टिंग को लेकर चर्चा आज भी तेज है। ऐसे में सुनील का भी कहना है कि वो इस कास्टिंग से खास खुश नहीं हैं। सुनील लहरी ने कहा, ‘रणबीर अच्छे एक्टर हैं। लेकिन राम जैसे किरदार के लिए सिर्फ अभिनय क्षमता काफी नहीं है। दर्शकों के मन में भगवान राम की एक छवि है और उस छवि से जुड़ने के लिए कलाकार के हाव-भाव, व्यक्तित्व और भावनात्मक प्रस्तुति बहुत मायने रखते हैं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि रणबीर अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के दर्शक बहुत समझदार हैं। वे पहचान लेते हैं कि कोई चीज स्वाभाविक है या सिर्फ छवि बनाने के लिए की जा रही है। उनके एक बयान में बुराई पर अच्छाई की जीत की बात को लेकर जो अभिव्यक्ति सामने आई थी, वह मुझे पूरी तरह स्वाभाविक नहीं लगी। संभव है कि वह जुबान फिसलने का मामला रहा हो, लेकिन जब आप कोई बात गहरी भावना के साथ कहते हैं, तो वह आपके हाव-भाव और चेहरे पर भी दिखाई देती है। मुझे उस वक्त वह भाव उतनी गहराई से नजर नहीं आया। फिर भी फिल्म देखे बिना उनके पूरे अभिनय पर फैसला देना सही नहीं होगा। आखिरकार असली परीक्षा फिल्म में उनके किरदार की प्रस्तुति और दर्शकों के साथ उनके जुड़ाव की होगी।’

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मंगल रंग गाने को लेकर बोले सुनील

‘रामायण’ का स्वयंवर गीत ‘मंगल रंग’ इन दिनों वायरल हो रहा है। एआर रहमान के बनाए इस गाने को लेकर यूजर्स में नाराजगी देखने को मिली थी। इसके बारे में सुनील लहरी ने भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा, ‘मैंने गाने का कुछ हिस्सा सुना है। उसमें सूफी या कव्वाली जैसा पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। मुझे वह थोड़ा निराशाजनक लगा।’

उन्होंने आगे कहा, ‘देखिए सीता मिथिला की थीं। मिथिला की संस्कृति बहुत समृद्ध है। वहां विवाह के अपने पारंपरिक लोकगीत हैं, अपनी धुनें और अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। मैंने भारतीय शादियों की परंपराओं पर एक सीरियल भी बनाया है, जिसमें पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी और दूसरी संस्कृतियों की शादियों को लेकर काम किया। इस दौरान मैंने अलग-अलग क्षेत्रों के पारंपरिक विवाह गीतों को सुना और समझा है। इसलिए मुझे लगता है कि सीता के स्वयंवर के गीत में मिथिला की संस्कृति की झलक होनी चाहिए थी। हमारी पुरानी रामायण में भी सीता की सखियां मिलकर गाती थीं। वह सीन बहुत अपना और सुंदर लगता था।’

सुनील ने यह भी कहा, ‘मुझे लगता है कि इतने बड़े संगीतकार को यह सोचना चाहिए था कि इस प्रसंग की सांस्कृतिक गरिमा क्या है। यह सिर्फ एक फिल्मी का गाना नहीं है। यह उस समय की कहानी है, जब मिथिला के राजा की बेटी सीता का स्वयंवर हो रहा है। ऐसे में उस दौर, उस जगह और वहां की लोक परंपराओं को ध्यान में रखकर संगीत तैयार किया जाता, तो ज्यादा अच्छा लगता। मैंने पूरा गाना नहीं सुना है, इसलिए उसके हर हिस्से पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जितना सुना, वह मुझे प्रभावित नहीं कर पाया। मुझे लगा कि यह प्रसंग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से ज्यादा फिल्मी अंदाज में पेश किया गया है।’

फिल्म ‘रामायण’ दुनियाभर में 5 नवंबर को रिलीज हो रही है। इसके डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं। पिक्चर में रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी, यश, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रवि दुबे भी नजर आएंगे। इसका वर्ल्ड प्रीमियर अमेरिका के लॉस एंजलिस में 27 नवंबर को हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया।