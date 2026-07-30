Ramayana Trailer Out: रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। यह दो पार्ट में बनने वाली एक भव्य फिल्म है, जो शानदार विजुअल्स, बेहतरीन कहानी और दमदार स्टारकास्ट के साथ इस महान कथा को नए अंदाज में पेश करने का वादा करती है। अब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर आज 30 जुलाई को पांच भारतीय भाषाओं में ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज कर दिया है। ‘रामायण: पार्ट 1’ के ट्रेलर में भगवान राम और रावण के बीच होने वाले महायुद्ध की झलक दिखाई गई।

ट्रेलर में यश रावण के दमदार अंदाज में नजर आते हैं, जबकि रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में दिखाई देते हैं। साई पल्लवी सीता बनी हैं और उनके स्वयंवर की झलक भी देखने को मिलती है। कैकेयी (लारा दत्ता) के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण (रवि दुबे) को 14 साल का वनवास मिलता है। ट्रेलर में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा (रकुल प्रीत) की नाक काटने, रावण द्वारा सीता हरण और इसके बाद शुरू होने वाले युद्ध की भी झलक दिखाई गई है।

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‘रामायण’ के ट्रेलर में क्या दिखाया गया है

4 मिनट 9 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण के किरदार से होती है, जो फकीर की तरह चेहरा छुपाकर महल में घुसने की कोशिश करता है। तभी वहां मौजूद रक्षक उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम? तो इस पर रावण बोलता है, तुम्हारा नया राजा। फिर युद्ध और लंकापति बनने का सफर देखने को मिलता है। इसके बाद रावण कहता है कि देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक… तीनों लोकों में एक ही राज होगा, रावण राज।

‘रामायण’ के ट्रेलर से गायब दिखे हनुमान

इसके बाद राजा दशरथ बने अरुण गोविल की झलक देखने को मिलती है, जो हवन और यज्ञ कर रहे होते हैं। फिर आगमन होता है भगवान राम यानी रणबीर कपूर का। वहां अलग-अलग विशालकाय जानवरों और राक्षसों से लड़ते नजर आते हैं। इसके बाद ट्रेलर में लक्ष्मण, सीता, कैकेयी और शूर्पणखा समेत कई किरदार नजर आते हैं, लेकिन इतने बड़े ट्रेलर में कहीं भी ‘हनुमान’ की झलक देखने को नहीं मिलती। बता दें कि फिल्म में हनुमान का किरदार सनी देओल ने निभाया है।

यश ने ट्रेलर में लूटी लाइमलाइट

रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में शांत और प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन ट्रेलर पर सबसे ज्यादा छाप यश छोड़ते हैं। रावण के रूप में उनका गुस्सा और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में नजर आता है। वह पहली झलक से लेकर आखिरी फ्रेम तक स्क्रीन पर छाए रहते हैं।

यह ट्रेलर रामायण की दुनिया की पहली झलक दिखाता है, जिसमें नितेश तिवारी की वाल्मीकि की अमर महाकाव्य पर आधारित कहानी का विशाल पैमाना, भावनाएं और शानदार विजुअल्स देखने को मिलते हैं। मुख्य किरदारों से परिचय कराने के साथ यह फिल्म के पहले भाग की भव्य शुरुआत की झलक भी देता है।

कब रिलीज होगी ‘रामायण’

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज तथा आठ बार ऑस्कर विजेता वीएफएक्स स्टूडियो डीएनईजी द्वारा निर्मित, यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से बनी ‘रामायण: पार्ट 1’ दिवाली 2026 पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का वैश्विक वितरण सोनी पिक्चर्स और उत्तर भारत में वितरण धर्मा प्रोडक्शंस करेगा।

फिल्म की पटकथा पुरस्कार विजेता लेखक श्रीधर राघवन ने लिखी है। संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता संगीतकार हांस जिमर और ए. आर. रहमान ने संभाली है। यह फिल्म भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं के सबसे बड़े सहयोगों में से एक मानी जा रही है।

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