नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म ‘रामायण’ लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है, जिसे देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं। फिलहाल फिल्म की रिलीज में तो अभी काफी समय है, लेकिन इसका ट्रेलर सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है।

दरअसल, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल स्टारर ‘रामायण’ का ट्रेलर पहले 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। अब मेकर्स ने इसकी नई डेट को लेकर अपडेट शेयर किया है।

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इस दिन रिलीज होगा ‘रामायण’ का ट्रेलर

‘रामायण’ के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपडेट शेयर किया। पोस्ट में लिखा गया, “शुभ ब्रह्म मुहूर्त में हम 30 जुलाई, 2026 गुरुवार को सुबह 4:15 बजे दुनिया भर में अपने ट्रेलर के साथ ‘रामायण’ के आगमन का स्वागत करते हैं।” यानी ऐसे में यह साफ है कि फिल्म का ट्रेलर दो दिन बाद 30 जुलाई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आने वाला है।

बता दें कि हाल ही में फिल्म की टीम ने दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें ट्रेलर की झलक दिखाई गई थी और साथ ही पहली बार फिल्म की स्टारकास्ट को भी फैंस से रूबरू कराया गया था। वहीं, इसके अलावा फिल्म को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में भी पेश किया गया।

दो पार्ट में रिलीज होगी ‘रामायण’

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ दो पार्ट में रिलीज होने वाली है। इसका पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर आएगा और दूसरा पार्ट अगले साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा। फिल्म में रणबीर कपूर ‘राम’, साई पल्लवी ‘सीता’, सनी देओल ‘हनुमान’, यश ‘रावण’ और रवि दुबे ‘लक्ष्मण’ का किरदार निभाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है।

‘रामायण’ का संगीत हैंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है। एक्शन की जिम्मेदारी टेरी नोटरी और गाय नॉरिस ने संभाली है, जबकि प्रोडक्शन डिजाइन रामसे एवरी और रवि बंसल ने किया है। इसके साथ ही दुनिया भर के हजारों कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों ने इस फिल्म पर काम किया है।

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