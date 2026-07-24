Ramayana Trailer Postponed: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर का इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने बड़ा अपडेट दिया है। फिल्म का ट्रेलर, जो पहले 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था, इसे टाल दिया गया है। ये अब तय तारीख पर लॉन्च नहीं होगा। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है।

नमित मल्होत्रा ने बताया कि यह फैसला फिल्म की सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप के बाद लिया गया है। उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि उनका लंबे समय से सपना था कि रामायण की कहानी दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचे।

उन्होंने लिखा, “आज हमारी रामायण के लिए बेहद खास दिन है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी साझेदारी के साथ मेरा रामायण को दुनिया तक ले जाने का सपना अब हकीकत बन रहा है।”

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निर्माता ने कहा कि अब फिल्म का ट्रेलर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय लॉन्च प्लान के तहत बाद में रिलीज किया जाएगा। उनका दावा है कि रामायण को दुनिया के सामने उसी स्तर पर पेश किया जाएगा, जैसे किसी बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट को किया जाता है।

मल्होत्रा ​​ने भरोसा जताया कि ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा के लिए एक अहम मोड़ साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के स्तर पर पेश किया जाएगा।

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “भारतीय सिनेमा के 100 से ज़्यादा सालों के इतिहास में यह गर्व का पल होगा, जब ‘रामायण’ को दुनिया भर में हॉलीवुड की किसी बड़ी फ़िल्म की तरह दिखाया जाएगा। यह इसलिए भी खास है क्योंकि इससे दुनिया भर के लोगों के लिए हमारी संस्कृति और कहानियों की समृद्धि को नए गर्व और उत्साह के साथ जानने-समझने का दरवाजा खुलेगा।”

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है।

हाल ही में फिल्म की टीम ने दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम में ट्रेलर की झलक दिखाई थी, जहां पहली बार फिल्म की स्टारकास्ट को फैंस से रूबरू कराया गया था। इसके अलावा फिल्म को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में भी पेश किया गया।