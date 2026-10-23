नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर का न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर डेब्यू हो गया है। मेकर्स ने इस फिल्म को काफी ग्रैंड बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, जो अब दिखाई भी दे रही है। फिल्म ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में भी कमाल का कलेक्शन कर लिया है।

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के ट्रेलर को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर देख फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए। ये पूरा ट्रेलर नहीं था बस उसकी झलक थी, जिसमें भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर का अग्निबाण चलाने वाला दमदार सीन और वहीं रावण के रूप में यश के इंटेंस अंदाज को देखा गया।

फिल्म के ग्रैंड विजुअल्स और दमदार पेशकश ने दर्शकों को काफी आकृषित किया और आखिर में वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ इसकी तारीफ की।

The #Ramayana trailer screened at Times Square, New York, USA! 🇺🇸



So happy to see our Ramayana reaching the world stage. 🏹🌍🚩 pic.twitter.com/IMf7sdcBQM — Karthik🏹 (@imrkartik) October 22, 2026

एडवांस बुकिंग में ‘रामायण’ ने किया कमाल

रणबीर कपूर और यश स्टारर ‘रामायण’ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन भी काफी ज्यादा चर्चा में है। 20 अक्टूबर दशहरे के मौके पर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दिया गया। सिर्फ 3 दिन में फिल्म ने आदिपुरुष के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। प्रभास की आदिपुरुष को बड़े पर्दे पर कुछ खास पसंद नहीं किया गया था।

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‘आदिपुरुष’ को ‘रामायण’ ने पछाड़ा

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘आदिपुरुष’ ने अपने हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग के पहले 24 घंटों में करीब 36 हजार टिकटों की बिक्री दर्ज की थी। इससे फिल्म ने प्री-सेल्स के जरिए लगभग 1.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ‘रामायण’ की पहले 24 घंटे में 65 हजार टिकटें बिकीं, जिसके बाद कलेक्शन 3.13 करोड़ रुपये हो गया। बाकी भाषाओं में भी फिल्म ने अच्छे कलेक्शन से शुरूआत की है।

‘रामायण’ ने अब तक 6.25 करोड़ रुपये का एडवांस कलेक्शन कर लिया है। सबसे ज्यादा टिकटें की बिक्री 3डी वर्जन में हुई हैं, जिससे फिल्म को करीब 4.73 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ।

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फिल्म ‘रामायण’ का ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर

पहले फिल्म के लिए मेकर्स ने दो अलग रिलीज डेट तय की थी लेकिन बाद में फिल्म की फाइनल रिलीज डेट फैंस के साथ शेयर कर दी गई। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी लेकिन उससे पहले 27 अक्टूबर रामायण का ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स के डेविड गेफेन थिएटर में आयोजित किया जाएगा।

फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं।