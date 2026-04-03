निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायणम्’ का टीजर कल रिलीज हुआ, और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। बॉलीवुड के इस प्रोजेक्ट ने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। इस टीजर को देखने के बाद, टीवी की OG सीता दीपिका चिखलिया ने अपनी राय साझा की और इसे ‘भव्य और सुंदर’ बताया।

दीपिका चिखलिया ने टीजर की तारीफ की

टीजर के बारे में दीपिका चिखलिया ने कहा, ”बहुत रिच लग रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। अब मैं फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। यह बहुत सुंदर लग रही है, इसमें कोई शक नहीं।”

टीजर में रणबीर कपूर के राम के रूप में कई भावनात्मक दृश्यों को दिखाया गया है, जैसे अस्थि विसर्जन, राजा दशरथ के अंतिम शब्द और रावण का पुष्पक विमान।

दीपिका पहले थीं शंकित, अब की तारीफ

दीपिका ने पहले इस तरह के रीमेक को लेकर संशय जताया था। उन्होंने माना था कि रामानंद सागर का टीवी सीरियल ‘रामायण’ जैसी लोकप्रियता कोई नया संस्करण नहीं पा सकता। रोचक बात यह है कि उनके साथ राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस फिल्म में दशरथ के रूप में दिखाई देंगे।

दीपिका ने कहा, ”मैंने 35 साल तक सीता के किरदार में जी रही हूं। क्यों मैं अपनी इमेज के साथ खिलवाड़ करूं? मैं सीता हूं, इसे स्वीकार किया है।”

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रामायणम् फिल्म की खास बातें

रामायणम् ₹4,000 करोड़ के बड़े बजट में बन रही है, जिसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में जहां रणबीर कपूर राम के रोल में नजर आ रहे हैं वहीं सीता के रोल में साई पल्लवी, रावण के रोल में यश, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे और हनुमान के रोल में सनी देओल नजर आएंगे।

रामायणम् दो पार्ट में बन रही है, पहला पार्ट दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होगा वहीं पार्ट 2 दिवाली 2027 पर आएगा।

रणबीर कपूर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, ”मैं राम का प्रतिनिधित्व करने नहीं आया हूं। मैं उनसे सीखने आया हूं। उनकी सरलता और पवित्रता दुर्लभ है। इसे समझना और अपनाना मेरे लिए बेहद विनम्र अनुभव रहा।”

नितेश तिवारी ने कहा, ”रामायण की महानता इसके भावनात्मक रिचनेस में है। यह केवल अच्छाई और बुराई की कहानी नहीं है। राम का सफर बेहद मानवीय है, और हम उसे सच बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।”

टीजर देखने के बाद दीपिका चिखलिया ने कहा कि रणबीर कपूर की राम-भूमिका उनके लिए पूरी तरह सम्मानजनक है और फिल्म के लिए उनकी उत्सुकता अब और बढ़ गई है।

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