रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ का टीज़र आज हनुमान जयंती के मौके पर रिलीज होने जा रहा है। मगर उससे पहले सोशल मीडिया पर फैंस नाराजगी जता रहे हैं।

दरअसल नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस मेगा बजट फिल्म का टीज़र को 2 अप्रैल 2026 को भारत में रिलीज किया जाना है, मगर उससे पहले इसे लॉस एंजिल्स में एक खास स्क्रीनिंग के जरिए दिखाया गया। इसी बात से नाराज होकर कई भारतीय फैंस ने मेकर्स पर सवाल उठाए हैं।

लोगों का कहना है कि ‘रामायण’ भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ी कहानी है, इसलिए इसकी पहली झलक भारत में ही दिखाई जानी चाहिए थी।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता और यश रावण का रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा सनी देओल (हनुमान), रवि दूबे (लक्ष्मण), काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं।

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सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि मेकर्स विदेशी मार्केट और एनआरआई दर्शकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ फिल्म की हाइप बढ़ाने की रणनीति बताया, तो कई ने इसे भारतीय दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया।

हालांकि, फिल्म की भव्यता, वीएफएक्स और बड़े स्टारकास्ट को लेकर पहले से ही जबरदस्त चर्चा है। यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी- पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा 2027 में आने की योजना है।

फिलहाल, इस विवाद पर मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन टीज़र रिलीज से पहले ही फिल्म सुर्खियों में आ चुकी है।

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