फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फिल्म के बारे में अभी से ऐलान कर दिया गया है कि बंगाल में ‘रामायण’ टैक्स फ्री रहेगी। रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण’ रिलीज से पहले कई बातों के लिए चर्चा में हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच एक खास एक्साइटमेंट देखी जा रही है।

4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘रामायण’ को ग्रैंड बनाने में मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। दशहरे के मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम ने ऐलान किया कि अब फिल्म रामायण वहां पर टैक्स-फ्री होगी।

एएनआई से बात करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अब बंगाल में कई फिल्में टैक्स-फ्री होने वाली हैं। उनमें ‘द केरला स्टोरी’, ‘बंगाल फाइल्स’, ‘कश्मीर फाइल्स’ और ‘रामायण’ जैसी फिल्में शामिल होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भी कृष्ण, महाभारत पर आधारित फिल्में भी टैक्स-फ्री की जाएंगी।

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उनके इस बयान से साफ है कि धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर बनी फिल्मों को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है। हालांकि, ‘रामायण’ को टैक्स फ्री करने का फैसला असल में किन शर्तों के साथ लागू होगा, इस बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

दशहरे के मौके पर बंगाल के रावण वध इवेंट में रणबीर कपूर, यश शामिल हुए थे। रणबीर कपूर और यश स्टारर इस फिल्म को लेकर यह घोषणा कोलकाता के साल्ट लेक में मौजूद सेंट्रल पार्क में दशहरा समारोह के दौरान की गई। 20 अक्टूबर से ही फिल्म रामायण की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है।

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फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं। म्यूजिक ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने दिया है। इसके साथ ही दर्शकों को बता दें कि ‘रामायण’ दो पार्ट में आएगी। पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को रिलीज होगा। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में और IMAX में रिलीज होगी।