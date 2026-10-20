‘टॉक्सिक’ के बाद यश अब नमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ में नजर आने वाले हैं। फिल्म में रावण के किरदार में वह दिखाई देंगे। हैदराबाद में हुए ‘रामायण’ के शानदार प्री-रिलीज इवेंट में यश ने दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि इस बार फिल्म के वीएफएक्स में कमियां निकालने के बजाय हमें उन फिल्ममेकर्स का हौसला बढ़ाना चाहिए, जो भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे हैं। एक्टर ने अपने अंदाज में कहा कि हो सके तो छोटी-मोटी गलतियां माफ कर दें।

5 नवंबर को फिल्म ‘रामायण’ रिलीज होने वाली है जिसमें श्री राम की भव्य कहानी को ग्लोबल लेवल पर दिखाया जाएगा। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ को ग्रैंड बनाने में मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट मौजूद थी।

यश ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, ‘जब कोई इंसान अपनी मान-सम्मान और पैसा दांव पर लगाकर किसी फिल्म को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश करता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। वीएफएक्स या दूसरी छोटी-मोटी कमियों को लेकर फिल्म को जज करने से बचना चाहिए।’

"Please don't try to find small faults; VFX, this-that. This chance won't come again. For years. If we lose people like him now, we'll go back.



I request all the fans. Telugu industry, Kannada industry, Malayalam industry, Tamil industry, and Hindi industry:



For once, if you… — Vajra 🏹 (@vajraTheAstra) October 19, 2026

यश ने नमित मल्होत्रा की तारीफ में क्या कहा

यश ने कहा, ‘अगर हम ऐसे लोगों को खो देंगे, तो दोबारा इस तरह की कोशिश करने में कई साल लग जाएंगे और हम फिर पीछे चले जाएंगे। नमित ने हमशा लोगों के फीडबैक और आलोचनाओं को गंभीरता से लिया है और हर बार कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। मेरी फैंस से गुजारिश है कि अगर आपको फिल्म पसंद आती है, तो आइए, हम सब मिलकर इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।’

यहां यश ने फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म बनाने का सपना तो हर कोई देख सकता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिस जुनून, मेहनत, लगन और पागलपन की जरूरत होती है, वह कुछ ही लोगों में होता है।

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रामायण से कैसे जुड़े यश

यश ने कहा कि एक भारतीय होने के नाते हमें नमित जैसे लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। एक्टर ने बताया, ‘नमित लॉस एंजिल्स में आराम से अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन जब भी उनकी यश से बात होती थी, उनका एक ही सपना होता था, भारतीय सिनेमा को दुनिया में एक नई पहचान दिलाना।’

फिल्म ‘रामायण-पार्ट 1’

फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं। म्यूजिक ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने दिया है। इसके साथ ही दर्शकों को बता दें कि ‘रामायण’ दो पार्ट में आएगी। पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को रिलीज होगा। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में और IMAX में रिलीज होगी।