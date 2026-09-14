गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म ‘रामायण’ के मेकर्स ने अपना पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज किया। इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है, जबकि इसका संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है। गाने को फैंस की ओर से खूब पसंद किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में इसकी जमकर तारीफ हो रही है। गाने में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, लारा दत्ता और अरुण गोविल के किरदारों के अलावा कई अहम पात्रों की पहली झलक भी देखने को मिली है। इनमें भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी शामिल हैं। इससे पहले ट्रेलर में रकुल प्रीत सिंह, यश, शीबा चड्ढा और विवेक ओबेरॉय के किरदारों की झलक दिखाई गई थी।

आदिनाथ कोठारे ने निभाया भरत

महाकाव्य ‘रामायण’ में भरत का किरदार बेहद अहम है। उनकी मां कैकेयी ही भगवान राम के 14 साल के वनवास की मांग करती हैं, ताकि उनके बेटे भरत के राजा बनने का रास्ता साफ हो सके। फिल्म में भरत का किरदार मराठी अभिनेता आदिनाथ कोठारे निभा रहे हैं।

फिल्म में अपने चयन के बारे में अभिनेता ने पीटीआई से कहा, “यह मेरे लिए जिंदगी बदल देने वाला सफर रहा है। भारत की धरती पर इतने बड़े स्तर पर बन रही फिल्म का हिस्सा बनना अपने आप में बेहद खास और सौभाग्य की बात है।”

उन्होंने आगे बताया, “मुझे यह रोल ऑडिशन के जरिए मिला। मैंने मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में ऑडिशन दिया था। इससे पहले मुझे नितेश तिवारी की एक फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और मैं चाहता था कि मुझे वह रोल मिले। वह फिल्म ‘तरला’ थी। लेकिन अब मैं खुश हूं कि चीजें आखिरकार जिस तरह हुईं, वैसा ही होना था। शायद तभी नितेश सर ने मेरा काम देखा था।”

नितीश शर्मा निभा रहे शत्रुघ्न

वहीं, अभिनेता नितीश शर्मा को फिल्म में शत्रुघ्न के किरदार के लिए चुना गया है। शत्रुघ्न चारों भाइयों में सबसे छोटे और लक्ष्मण के छोटे भाई हैं। नितीश एक एथलीट, स्टोरीटेलर और एंकर भी हैं। फिल्म में कास्ट किए जाने के बारे में नितीश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने करियर के मुश्किल दौर को याद किया।

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उन्होंने बताया, “मुझे ‘रामायण’ में शत्रुघ्न का किरदार उस वक्त मिला, जब मुझे अपने करियर के सबसे बड़े रोल से हटा दिया गया था। यह बेहद दिव्य कहानी है। कई ऑडिशन के बाद जब मुझे इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की इतनी बड़ी फिल्म में अहम रोल मिला, तो मैं बेहद खुश था। पूरी प्रक्रिया चल रही थी और तभी अचानक मुझे एक मैसेज मिला-‘आपको रिप्लेस कर दिया गया है।’ न कोई वजह बताई गई और न कोई सफाई दी गई। मैं पूरी तरह टूट गया था। कई दिनों तक रोया और फिर अपने घर चला गया।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे घर में हनुमान जी का मंदिर है। मां की सलाह पर मैंने रामचरितमानस का पाठ शुरू किया। पाठ के तीसरे दिन मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से मुझे फोन आया। शुरुआत में उन्होंने मुझे एक पायलट फिल्म में लक्ष्मण के रोल के लिए संपर्क किया था। लेकिन फिर नितेश तिवारी ने मुझसे राम का किरदार निभाने को कहा। मैंने पायलट फिल्म में राम का रोल किया। उन्हें मेरा काम पसंद आया और उन्होंने मुख्य फिल्म की कास्ट में मुझे रोल देने का वादा किया। तीन महीने बाद मुझे शत्रुघ्न का किरदार मिला। इसे किस्मत कहें या संयोग। अब मैं एक ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा हूं। और जिस फिल्म का रोल मैंने खोया था, उसे रिलीज होने के बाद कोई याद भी नहीं करता कि वह कब आई थी या कब फ्लॉप हुई थी।”

सुरभि दास निभा रहीं श्रुतकीर्ति का किरदार

असमिया अभिनेत्री सुरभि दास फिल्म में श्रुतकीर्ति का किरदार निभा रही हैं। वह सीता की छोटी बहन और शत्रुघ्न की पत्नी हैं। फिल्म तक पहुंचने का उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने बताया कि ऑडिशन देने के समय उन्हें इस प्रोजेक्ट के इतने बड़े स्तर का अंदाजा नहीं था।

टीवी इंडस्ट्री में कुछ कारणों से निराश होने के बाद सुरभि डिजिटल प्रोजेक्ट्स और फिल्मों में किस्मत आजमा रही थीं। इसी दौरान उन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया। ‘पांड्या स्टोर’ की अभिनेत्री ने मिड-डे से बातचीत में कहा, “उस समय मुझे समझ ही नहीं आया था कि यह प्रोजेक्ट करोड़ों रुपये के बजट वाला है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे इसकी जानकारी हुई और अब मैं बहुत उत्साहित हूं।”

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सोनिया बलानी बनी उर्मिला

‘बड़े अच्छे लगते हैं’ और ‘द केरला स्टोरी’ जैसी फिल्मों और शोज में नजर आ चुकीं सोनिया बलानी फिल्म में उर्मिला का किरदार निभाएंगी। उर्मिला सीता की चचेरी बहन और लक्ष्मण की पत्नी हैं।

सोनिया की पहली पसंद उर्मिला नहीं बल्कि शूर्पणखा का किरदार था। हालांकि, जब उन्हें पता चला कि शूर्पणखा का रोल रकुल प्रीत सिंह के लिए पहले ही तय हो चुका है, तो उन्होंने उर्मिला के लिए ऑडिशन दिया।

सोनिया ने मिड-डे से कहा, “किसी वजह से मैं वाकई वह किरदार निभाना चाहती थी। जब मैं उर्मिला के लिए ऑडिशन दे रही थी, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं शूर्पणखा के लिए भी ऑडिशन दे सकती हूं। उन्होंने बताया कि वह रोल पहले ही लॉक हो चुका है।”

रिया कपूर बनीं मांडवी

रिया कपूर, जो इससे पहले तेलुगु फिल्म ‘मिसटेरियस’ और हिंदी वेब शो ‘संपूर्णा’ में छोटे किरदारों में नजर आ चुकी हैं, अब फिल्म में मांडवी का किरदार निभाएंगी। मांडवी सीता की चचेरी बहन और भरत की पत्नी हैं। उर्मिला और मांडवी बहनें हैं। दोनों का जन्म राजा कुशध्वज और रानी चंद्रभागा के घर हुआ था। राजा कुशध्वज, सीता के पिता राजा जनक के भाई थे।

ट्रेलर में इससे पहले फिल्म के कई अन्य किरदारों की भी झलक देखने को मिली थी। इंदिरा कृष्णन कौशल्या, सोनल झा सुमित्रा और लारा दत्ता कैकेयी के किरदार में नजर आएंगी। रणबीर कपूर परशुराम की भूमिका में भी दिखाई देंगे। अरुण गोविल राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण और शीबा चड्ढा मंथरा की भूमिका में हैं। अभिनेता विवेक ओबेरॉय शूर्पणखा के पति विद्युतजीवा का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक भगवान हनुमान का लुक सामने नहीं किया है। फिल्म में हनुमान का किरदार सनी देओल निभाने वाले हैं।