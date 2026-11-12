ज्यादातर लोगों ने रामानंद सागर की ‘रामायण’ देखी है और रामचरितमानस के जरिए भगवान राम की गाथा के बारे में जाना है। इसने हम सभी के मन में श्रीराम की एक छवि बनाई है, जिन्हें लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। राम की इस गाथा में रावण भी एक अहम किरदार है। वह लंका का एक पराक्रमी राजा, प्रकांड विद्वान और शिवभक्त था, लेकिन साथ ही एक अहंकारी खलनायक भी था। मगर सोचिए, अगर आप उस नकारात्मक किरदार को देखकर भी उससे नफरत न कर पाएं और भगवान राम के किरदार को देखकर आपके मन में श्रद्धा का भाव पैदा न हो, तो कैसा लगेगा?

इन दिनों नमित मल्होत्रा की फिल्म ‘रामायण’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म के जरिए मेकर्स ने भगवान राम की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। इसे बनाने में कई साल लगे और करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट में दो भागों में तैयार किया जा रहा है। लंबे समय से फिल्म को लेकर चर्चा थी। अब जब यह महाकाव्य बड़े पर्दे पर आई है, तो इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग इसकी तुलना रामानंद सागर की ‘रामायण’ से भी कर रहे हैं। मगर क्या यह फिल्म वाकई दर्शकों के मन में वैसी छाप छोड़ पाई है? आइए जानते हैं।

हमने रामायण में भगवान राम के जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और देखा है। कैसे उन्होंने धरती पर अवतार लिया, कैसे एक राजकुमार के रूप में जीवन बिताया, एक योद्धा बने और अपने आदर्शों व मर्यादा के कारण पूजनीय हुए। मगर नितेश तिवारी की इस ‘रामायण’ में राम के मुकाबले रावण के किरदार को ज्यादा विस्तार और महत्व दिया गया है।

जी हां! हम सभी ने बचपन से पढ़ा और देखा है कि रावण ने कई अपराध किए थे और उसका अंत भगवान राम के हाथों हुआ था। मगर इस फिल्म में रावण को इस तरह पेश किया गया है कि आप चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे अभिनेता यश की अदाकारी भी एक बड़ी वजह है। उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है।

‘आदिपुरुष’ के रावण से यश की तुलना करना गलत

जब से फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर सामने आने शुरू हुए थे, तभी से इसकी तुलना ओम राउत की फिल्म ‘आदिपुरुष’ से होने लगी थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि रावण का किरदार सैफ अली खान ने यश से बेहतर निभाया था। हालांकि, फिल्म देखने के बाद शायद आपकी यह राय बदल सकती है।

‘आदिपुरुष’ में रावण पर फिल्माया गया ‘शिवोहम’ गाना काफी दमदार था, लेकिन ‘रामायण’ के ‘शिव तांडव’ की तुलना उससे करना सही नहीं होगा। यश के हाव-भाव, उनका तांडव, संगीत, बोल और सिनेमैटोग्राफी मिलकर इस दृश्य को बेहद प्रभावशाली बनाते हैं।

रावण की मां का जिक्र और दशानन से रावण बनने की कहानी

आमतौर पर रामायण की कहानियों में भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस फिल्म में रावण के रावण बनने की कहानी को विस्तार से दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि सितार बजाने में रुचि रखने वाला एक अहंकारी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति किस तरह रावण बनता है।

फिल्म की शुरुआत में रावण की मां कैकसी का किरदार भी अहम भूमिका निभाता है। कहानी को सिर्फ भगवान राम और रावण तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें लंका को वापस पाने की लड़ाई और रावण का कुबेर के साथ युद्ध भी दिखाया गया है।

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रणबीर कपूर नहीं छोड़ पाए छाप

रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में कास्ट किए जाने को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे थे। फिल्म देखने के बाद भी ये सवाल बरकरार रहते हैं। करीब साढ़े तीन घंटे की फिल्म में कई मौकों पर उनके चेहरे पर वह सौम्यता और भाव नजर नहीं आते, जिनकी भगवान राम के किरदार से उम्मीद की जाती है।

फिल्म की शुरुआत में रावण की कहानी दिखाई जाती है। इसके बाद जब राम की एंट्री होती है, तो वह काफी फीकी लगती है। उनके चेहरे पर भी वे भाव नजर नहीं आते, जो दर्शकों के मन में श्रद्धा पैदा कर सकें।

सीता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष पिनाक उठाने वाला दृश्य भी उतना प्रभावशाली नहीं लगता। इसके बाद आने वाला ‘मंगल रंग’ गाना भी राम और सीता के विवाह के प्रसंग के अनुरूप उतना असर नहीं छोड़ पाता।

परशुराम के किरदार में खूब जमे रणबीर कपूर

फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम के साथ-साथ परशुराम का किरदार भी निभाया है। इस भूमिका में वह काफी अच्छे लगे हैं। परशुराम के किरदार के लिए उनकी आवाज भी खूब जंचती है।

डायलॉग की बात करें तो उन्हें शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, लेकिन कई जगह संवाद काफी हल्के और असहज लगते हैं। उदाहरण के लिए, परशुराम के सामने धनुष टूटने पर सवाल उठाने वाले दृश्य में लक्ष्मण का संवाद ‘टूट गया तो टूट गया’ काफी अटपटा लगता है। इसी तरह लक्ष्मण के कुछ अन्य संवाद भी जरूरत से ज्यादा सहज और कैजुअल लगते हैं।

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इमोशन की कमी, लेकिन कुछ दृश्य कर देंगे भावुक

फिल्म में रणबीर के अभिनय में कई जगह भावनाओं की कमी महसूस होती है, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। वनवास का दृश्य काफी असरदार है। वहीं, राजा दशरथ का अपने बेटे से बिछड़ने का दर्द भी स्वाभाविक लगता है।

दशरथ की मृत्यु वाला दृश्य भी काफी भावुक है। इसके अलावा राम द्वारा अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करने वाला प्रसंग भी दिल को छूता है।

केवट का जिक्र न होना बड़ी चूक

रामायण में केवट का प्रसंग बेहद अहम है। केवट ने ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को वनवास के दौरान अपनी नाव से गंगा पार कराई थी। इस प्रसंग में केवट भगवान राम के चरण धोने की इच्छा भी जताता है। इसके पीछे की कथा काफी दिलचस्प और भावनात्मक है।

हालांकि, फिल्म में इस प्रसंग को विस्तार से नहीं दिखाया गया है। अंधेरे में एक व्यक्ति को खड़ा दिखाया जाता है और इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण को नाव से नदी पार करते हुए दिखा दिया जाता है। केवट के किरदार और उसके साथ जुड़े भावनात्मक प्रसंग को जिस तरह जगह मिलनी चाहिए थी, वह यहां नजर नहीं आता।

कैसी लगी फिल्म?

फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है। ऐसे में रामायण की कहानी को विस्तार से दिखाने का पूरा मौका था। इसके बावजूद कई अहम प्रसंग अधूरे लगते हैं। सीता हरण का दृश्य भी पूरी तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाता। फिल्म में कई ऐसी घटनाएं और प्रसंग छूटते नजर आते हैं, जिनसे कहानी को और प्रभावशाली बनाया जा सकता था।

कुल मिलाकर, मेरी राय में इस गाथा को भक्ति और भावनाओं के बजाय मनोरंजन और भव्यता के नजरिए से ज्यादा पेश किया गया है। अगर मेकर्स का उद्देश्य हिंदू धर्म की इस महान गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था, तो फिल्म उस कसौटी पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती।

इस फिल्म के जरिए नई पीढ़ी को रामायण के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिल सकता था, लेकिन कई अहम प्रसंगों के छूटने से कहानी की जानकारी अधूरी रह जाती है। वहीं, रामायण की कथा से पहले से परिचित दर्शकों को भी कुछ दृश्यों से निराशा हो सकती है।

रामानंद सागर की ‘रामायण’ ने दर्शकों के मन में भगवान राम की जो छवि और श्रद्धा का भाव पैदा किया था, नमित मल्होत्रा की यह फिल्म वैसा असर छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाती। अगर फिल्म में भगवान राम के आदर्शों, उनकी मर्यादा और उनके व्यक्तित्व को उतनी ही प्रमुखता दी जाती, जितनी रावण की शक्ति और उसके व्यक्तित्व को दी गई है, तो शायद इसका प्रभाव कुछ अलग होता। फिलहाल, फिल्म देखने के बाद यही महसूस होता है कि कहानी का फोकस भगवान राम की मर्यादा से ज्यादा रावण की शक्ति और उसके व्यक्तित्व पर रहा है।