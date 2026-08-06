नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ की रिलीज डेट मेकर्स ने अनाउंस कर दी है। फिल्म ‘रामायण’ का पहला भाग इस साल दीवाली पर रिलीज होना था, लेकिन अब मेकर्स ने रिलीज डेट में बड़ा बदलाव करते हुए नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है। इससे पहले फिल्म के ट्रेलर की भी रिलीज डेट अचानक बदली गई थी। 30 जुलाई 2026 को सुबह 4:15 बजे फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था।

यह भी पढ़ें- ‘रामायण’ की इस एक्ट्रेस का हुआ था दर्दनाक अंत, घर में घुसकर बदमाशों ने की थी बेरहमी से हत्या

साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ अब दीवाली पर नहीं बल्कि उससे दो पहले ही दर्शकों तक पहुंच जाएगी। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज में बड़ा बदलाव करते हुए फिल्म को दीवाली से दो पहले रिलीज करने का फैसला लिया है।

‘रामायण’ के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर सोनी पिक्चर्स ने अपने सोशल मीडिया पर इंग्लिश ट्रेलर और इसकी रिलीज डेट अनाउंस की। मेकर्स ने ‘रामायण’ के पहले पार्ट को 6 नवंबर 2026 को रिलीज करने फैसला लिया है, यानी कि लक्ष्मी पूजा से दो दिन पहले फिल्म रामायण सिनेमाघरों में देखने मिलेगी।

An epic journey unlike anything seen before.



Watch the official trailer for #Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. pic.twitter.com/BSiwVJMSs9 — Sony Pictures (@SonyPictures) August 5, 2026

ये घोषणा करते हुए सोनी पिक्चर्स ने लिखा- ऐसी महागाथा, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। ‘रामायण’ का आधिकारिक ट्रेलर देखें। यह महाएक्शन गाथा 6 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से काफी प्यार मिला था, हालांकि हनुमान के किरदार को दर्शकों ने काफी मिस भी किया था।

यह भी पढ़ें- ‘रामायण’ में जयदीप अहलावत को ऑफर हुआ था घर के भेदी विभीषण का रोल, जानें अब किसे मिला ये किरदार

फिल्म ‘रामायण’ को ग्लोबल स्तर पर दिखाया जाना है, इस वजह से मेकर्स ने इसके ट्रेलर को अंग्रेजी भाषा में भी रिलाज किया है। सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट देखी जा रहे हैं। वहीं कई यूजर्स लारा दत्ता और रकुलप्रीत के किरदार की वेशभूषा की आलोचना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कैकेयी और शूर्पणखा को काफी मोडर्न तरीके से पेश किया गया है जो दर्शकों को पंसद नहीं आ रहा है।

4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ‘रामायण’ में मेकर्स ने एक से बढ़कर एक कलाकारों को शामिल किया है। फिल्म को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। रणबीर कपूर, साईं पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे जैसे शानदार एक्टर्स इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं।