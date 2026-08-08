रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण’ को लेकर लगातार बड़े बदलाव देखने मिल रहे हैं। पहले फिल्म के ट्रेलर डेट को अचानक बदला गया, फिर मेकर्स की तरफ से फिल्म की डेट को लेकर अपडेट सामने आया कि फिल्म दीवाली पर नहीं बल्कि उससे दो दिन पहले रिलीज होगी।

अब फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने बताया है कि देश और विदेश में फिल्म की रिलीड डेट अलग होने वाली है। यानी कि फिल्म ‘रामायण’ 6 नवंबर कि रिलीज होगी लेकिन भारत में नहीं।

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फिल्म ‘रामायण’ एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। मेकर्स फिल्म को लेकर काफी सावधानी बरत रहे हैं। फिल्म को करीब 59000+ स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।

कुछ समय पहले ‘रामायण’ के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर सोनी पिक्चर्स ने अपने सोशल मीडिया पर इंग्लिश ट्रेलर और इसकी रिलीज डेट अनाउंस की। मेकर्स ने ‘रामायण’ के पहले पार्ट को 6 नवंबर 2026 को रिलीज करने फैसला लिया था, लेकिन ये इंटरनेशनल रिलीज डेट थी।

फिल्म ‘रामायण’ के निर्माता नमित मल्होत्रा से एनडीटीवी से बातचीत के दौरान पूछा गया कि फिल्म आखिरकार कब रिलीज हो रही है। तो इसके जवाब में निर्माता ने कहा कि ‘फिल्म दीवाली पर रिलीज हो रही है।’ होस्ट ने तारीख कंफर्म करते हुए उनसे सवाल किया कि दीवाली यानी कि 8 नवंबर। तो इस पर नमित ने हामी भरी।

" #Ramayana will release in India on 8th November, two days after its worldwide release."



— Namit Malhotra pic.twitter.com/Z9f2brfbmi — V🐧 (@V_for___) August 7, 2026

तारीखों को लेकर हुई कंफ्यूजन को साफ करते हुए नमित ने बताया कि ‘हम इस फिल्म को इंटरनेशनली 6 नवंबर को रिलीज कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन शुक्रवार के मुताबिक काम करता है, जो 6 नवंबर को है लेकिन भारत में हम दीवाली पर फिल्म को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं।’

यानी कि फिल्म ‘रामायण’ 6 नवंबर को विदेशों में रिलीज होगी, जबकि भारत में फिल्म 8 नवंबर दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में देखने मिलेगी।

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बता दें कि इससे पहले भी मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करने के लिए विदेशों के मुताबिक समय तय किया था, जिसे भारत में ब्रह्म मुहूर्त बताया जाता है। ‘रामायण’ का आधिकारिक ट्रेलर 30 जुलाई को सुबह 4:15 पर रिलीज किया गया था।

4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ‘रामायण’ में मेकर्स ने एक से बढ़कर एक कलाकारों को शामिल किया है। फिल्म को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। रणबीर कपूर, साईं पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे जैसे शानदार एक्टर्स इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं।