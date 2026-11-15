‘रामायण’ की कहानी में कई ऐसे किस्से हैं, जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। इन्हीं में से एक है माता सीता के अपहरण के दौरान गिद्धराज जटायु और रावण के बीच हुआ युद्ध। इन दिनों फिल्म ‘रामायण’ में इस सीन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिल्म में जटायु और रावण के बीच दिखाए गए संघर्ष की तारीफ हो रही है।

इस सीन ने एक बार फिर लोगों को उस वीर पक्षीराज की याद दिला दी है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने की कोशिश की थी। हालांकि उसके चलते उन्होंने अपने प्राण भी गवा दिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन जटायु ब्रह्मा जी के वंशज थे। आखिर असल में कौन थे गिद्धराज जटायु और क्या है उनसे जुड़ी पौराणिक कहानी, आइए जानते हैं।

ब्रह्मा जी के वंशज थे जटायु

रामायण के अनुसार, जटायु के पिता अरुण और माता श्येनी थीं। जटायु, भगवान ब्रह्मा के परपोते के बेटे यानी उनके वंशज थे। देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध में जब इंद्र का सामना शंबरासुर से हुआ, तब उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ से मदद मांगी। इस युद्ध के दौरान जटायु ने अपने पंख फैलाकर राजा दशरथ के माथे की रक्षा की थी। इसके बाद राजा दशरथ और जटायु की गहरी दोस्ती हो गई थी।

पहाड़ जैसे विशालकाय थे जटायु

जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल गए थे। उस समय उनकी मुलाकात दंडक वन में जटायु से हुई थी। जटायु एक पहाड़ जितने विशाल गरुड़ थे, इस वजह से श्री राम को लगा कि वह एक असुर भी हो सकते हैं। तब उन्होंने अपने परिचय में राजा दशरथ से दोस्ती की कहानी श्री राम को बताई थी।

ये जानने के बाद श्रीराम ने जटायु को अपने पिता समान सम्मान दिया। तब जटायु ने बताया कि एक बार वह और उसका भाई सम्पाती सूर्यलोक तक उड़ने निकले थे। सूर्य के जरूरत से ज्यादा ताप से जटायु के पंख जलने लगे, तो सम्पाती ने अपने पंख फैलाकर उसे बचाया। इस दौरान सम्पाती के पंख पूरी तरह जल गए और दोनों धरती पर गिर पड़े। तभी से जटायु उस दंडक वन में रहते थे और उनके भाई उनसे बिछड़ गए थे। जिन्होंने बाद में अंगद और हनुमान को लंका का रास्ता बताया था।

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राम ने किया जटायु का अंतिम संस्कार

जटायु को श्री राम और उनके अपने पिता को दिए वचन के बारे में सब पता था। तभी से वह उनके साथ पंचवटी में उनका रक्षक बन कर रहने लगे। एक दिन जब जटायु अपने भोजन की तलाश में सीता से दूर गए तो रावण ने असुर मारीछ को भेजकर राम और लक्ष्मण को भी सीता से दूर किया और फिर सीता का हरण कर लिया।

सीता के रोने की आवाज सुनकर जटायु तुरंत उन्हें बचाने के लिए आकाश में रावण से लड़ने लगे और इसी दौरान उनके प्राण चले गए। वह सीता को नहीं बचा पाए लेकिन मरने से पहले उन्होंने ही श्री राम को इस पूरी घटना औऱ लंकापति के बारे में बताया था। बाद में श्री राम ने जटायु का बेटे की तरह अंतिम संस्कार किया था।

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फिल्म ‘रामायण’ का सबसे शानदार सीन

फिल्म ‘रामायण’ के इस सीन में जटायु को रावण के सामने पूरी ताकत से लड़ते हुए दिखाया गया है। रावण जब माता सीता का हरण करके उन्हें अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा होता है, तब जटायु उसका रास्ता रोकते हैं। वह रावण को सीता का अपहरण करने से रोकने की कोशिश करते हैं और उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। उम्रदराज होने के बावजूद जटायु रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा से भिड़ जाते हैं।

दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है, लेकिन अंत में रावण अपने हथियार से जटायु के पंख काट देता है। घायल जटायु जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये पूरा सीन नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया है। यही वजह है कि इस सीन की चर्चा हर तरफ हो रही है।