नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ देश से लेकर विदेश तक में धमाल मचा रही है। इस पिक्चर में रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में देखा गया। राम अवतार में रणबीर का लुक तो वायरल हुआ ही, साथ ही फिल्म में उन्हें दमदार एक्शन करते भी देखा गया। हालांकि क्या आप जानते हैं कि ‘रामायण’ के जबरदस्त एक्शन सीन्स और स्टंट असल में रणबीर ने नहीं बल्कि उनके स्टंट डबल ने किए हैं।

यूके के स्टंट परफॉर्मर ल्यूक जी लोआनू (Luke G Loannou) ने ‘रामायण’ में रणबीर कपूर के स्टंट डबल के तौर पर काम किया है। पिक्चर में उन्हें धुआंधार एक्शन करते देखा गया। उन्होंने पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जो अब वायरल हो गई है।

किसने किए रामायण में स्टंट?

इस बीच एक इंटरव्यू में ल्यूक ने फिल्म में काम करने को लेकर अपना एक्सपीरिएंस भी बताया। ल्यूक ने हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में कहा, ‘आप कभी नहीं चाहेंगे कि दर्शकों को स्क्रीन पर एक्टर और उनके बॉडी डबल के बीच कोई फर्क नजर आए।’

फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर के बॉडी डबल के तौर पर काम करने के बाद ल्यूक को काफी पहचान मिली है। वह अपने साथ 11 साल का इंटरनेशनल अनुभव लेकर आए थे। इससे पहले वह ‘वंडर वुमन’ और ‘नो टाइम टू डाई’ जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई में पांच हफ्ते बिताकर ‘रामायण’ के लिए शूटिंग की।

ल्यूक बताते हैं, ‘मुझे पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव कैसा होगा, लेकिन रणबीर कपूर के चलने-फिरने और उनके बॉडी मूवमेंट को समझना जल्द ही हमारे लिए आसान हो गया। एक स्टंट डबल के तौर पर सबसे जरूरी चीजों में से एक यह समझना है कि एक्टर किस तरह मूवमेंट करते हैं, ताकि स्क्रीन पर सब कुछ बिल्कुल सहज और एक जैसा लगे।’

दोनों के बीच यह तालमेल एकतरफा नहीं था, बल्कि दोनों ने एक-दूसरे से काफी कुछ सीखा। ल्यूक ने बताया, ‘कई ऐसे मौके आए जब मुझे रणबीर के पोस्चर और उनके मूवमेंट को समझकर वैसा ही करने की जरूरत पड़ी। लेकिन एक्शन सीक्वेंस के दौरान रणबीर भी अक्सर मुझसे खास मूवमेंट्स के बारे में पूछते थे और यह जानना चाहते थे कि उन्हें बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। कभी मैं उनके स्टाइल के हिसाब से खुद को ढालता था, तो कभी वह मेरे मूवमेंट्स से तालमेल बिठाने की कोशिश करते थे। आखिरकार हम दोनों का मकसद एक ही था कि स्क्रीन पर परफॉरमेंस एक जैसी, स्वाभाविक और भरोसेमंद लगे।’

रणबीर कपूर के साथ एक्शन सीक्वेंस की तैयारी कैसे होती थी?

ल्यूक के मुताबिक, शूटिंग के दौरान समय बचाना बेहद जरूरी था। उन्होंने बताया, ‘हम आमतौर पर रणबीर के आने से पहले ही एक्शन सीक्वेंस को ज्यादा से ज्यादा तैयार और रिहर्सल करने की कोशिश करते थे। जाहिर है कि उनका शेड्यूल काफी व्यस्त था। इसलिए हमारी कोशिश रहती थी कि उनके साथ काम करने का पूरा प्रोसेस आसान और कम समय में पूरा हो सके। हम पहले सभी मूवमेंट्स तैयार करते थे, फिर उन्हें करके दिखाते थे कि हम क्या करना चाहते हैं। इसके बाद रणबीर के साथ मिलकर हर एक्शन को छोटे-छोटे स्टेप्स में बांटकर समझते थे। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा थी। हम चाहते थे कि रणबीर हर स्टंट को करते समय सहज और आत्मविश्वास से भरे रहें।’

ल्यूक ने रणबीर के स्वभाव और काम के प्रति उनके समर्पण की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा, ‘जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह था रणबीर का प्रोफेशनल रवैया और उनकी मेहनत। उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह सभी के साथ आसानी से घुल-मिल जाते थे और अपने काम को लेकर पूरी तरह समर्पित थे। मैंने अपने करियर में कई एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रणबीर उन लोगों में से एक हैं, जिनके साथ काम करना सबसे आसान और मजेदार रहा।’

‘रामायण’ में स्टंट करना क्यों था चुनौती भरा?

फिल्म ‘रामायण’ की पौराणिक कहानी और उसके माहौल ने स्टंट परफॉरमेंस को थोड़ा चुनौती से भरा बना दिया था। ल्यूक ने बताया कि कॉस्ट्यूम का भी एक्शन सीक्वेंस पर काफी असर पड़ता है।

उन्होंने कहा, ‘जब दर्शक एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, तो शायद उनके दिमाग में कॉस्ट्यूम का ख्याल नहीं आता, लेकिन इसका आपके मूवमेंट पर बहुत असर पड़ सकता है। कम फुटवियर या सैंडल पहनकर स्टंट करना, आधुनिक स्पोर्ट्स शूज पहनकर ट्रेनिंग करने से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए हमें कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स डिपार्टमेंट के साथ लगातार बातचीत करनी पड़ती थी, ताकि मिलकर ऐसे व्यावहारिक समाधान निकाल सकें, जिनसे काम भी आसानी से हो और सुरक्षा भी बनी रहे।’

स्टंट के तकनीकी पहलुओं को लेकर भी ल्यूक ने अपना एक्सपीरिएंस शेयर किया। उन्होंने कहा, ‘हाई-वायर कॉम्बैट यानी हवा में तारों की मदद से किए जाने वाले मुश्किल एक्शन सीक्वेंस काफी चुनौतीभरे होते हैं। वायर वर्क में सबसे अहम बात यह होती है कि हर मूवमेंट असली और भरोसेमंद लगे। दर्शकों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि कोई जमीन पर उतरते समय कितना वजन और ताकत लगा रहा है, हवा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर मूवमेंट में कितनी पावर है। इसके लिए स्टंट परफॉर्मर और रिगिंग टीम के बीच बेहतरीन तालमेल होना बहुत जरूरी है। फिल्म के फॉरेस्ट सीक्वेंस में मेरी काफी अहम भूमिका थी और इसमें कुछ दिलचस्प शारीरिक चुनौतियां भी सामने आईं।’

भारत में बिताए अपने समय को याद करते हुए ल्यूक ने यहां के लोगों की मेहमाननवाजी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘भारत आने से मुझे यहां के काम करने के तरीके और संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिला। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह था यहां के लोगों का अपनापन। सभी ने जिस तरह मेरा स्वागत किया और हर चीज में मेरा सहयोग किया, वह वाकई बहुत अच्छा अनुभव रहा।’

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