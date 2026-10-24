नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को दिवाली के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के प्रमोशन के लिए कौन बनेगा करोड़पति 18 के सेट पर फिल्म की स्टारकास्ट पहुंची। रणबीर कपूर, साईं पल्लवी, रवि दुबे ने अमिताभ बच्चन के साथ दिवाली की यादें ताजा की। ये तीनों कलाकार केबीसी 18 के दिवाली स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे।

24 अक्टूबर को जारी किए गए केबीसी के नए प्रोमो में तीनों कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान बिग बी के साथ उनकी हल्की-फुल्की बातचीत भी देखने को मिलती है।

प्रोमो में रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन से दिवाली की यादों के बारे में पूछते हैं। वह सवाल करते हैं, ‘क्या आपकी दिवाली से जुड़ी कोई खास याद है?’

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इस पर 84 साल के अमिताभ बच्चन अपने बचपन की एक दिलचस्प याद साझा करते हुए कहते हैं, ‘दिवाली पर बस एक ही बात याद रहती थी कि अगर पड़ोसी के घर पटाखा ज्यादा तेज आवाज के साथ फूटता था, तो हमारे घर का पटाखा उससे भी ज्यादा जोरदार होना चाहिए।’ बिग बी की यह मजेदार बात सुनकर रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे अपनी हंसी नहीं रोक पाते।

फिल्म रामायण के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर अमेरिका न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाई दिया था। जिसमें रणबीर कपूर और यश के कुछ खास सीन्स ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था।

पश्चिम बंगाल में फिल्म रिलीज से पहले ही टैक्स फ्री हो चुकी है। दशहरा फेस्टिवल के कार्यक्रम में सीएम शुभंदु अधिकारी ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया था। हालांकि, रामायण’ को टैक्स फ्री करने का फैसला असल में किन शर्तों के साथ लागू होगा, इस बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

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कौन बनेगा करोड़पति 18 का ये खास एपिसोड 29 और 30 अक्टूबर को रात 9 बजे सोनी टीवी पर देखने मिलेगा। फिल्म से जुड़ी और जानकारी के लिए यहां क्लिक करें…