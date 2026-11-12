डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ सिनेमाघरों में छाई हुई है। इस पिक्चर में रणबीर कपूर ने भगवान राम का रोल निभाया है। यश को रावण और साई पल्लवी को सीता के किरदार में देखा गया है। फिल्म को अपने बढ़िया VFX और शानदार परफॉरमेंस के लिए देश और विदेश के दर्शकों का प्यार मिल रहा है। फिल्म में रणबीर असल में डबल रोल में दिखे हैं।

रणबीर कपूर ने भगवान राम के अलावा भगवान परशुराम का किरदार भी निभाया है। राम के सीता स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ने के बाद परशुराम उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। शिव, परशुराम के आराध्य हैं और उनके धनुष को तोड़ने वाले को वो खत्म कर देना चाहते हैं। गुस्से में परशुराम, राम को युद्ध के लिए ललकारते हैं। हालांकि राम उन्हें शांत करवा देते हैं।

कैसे तैयार हुआ था रणबीर का लुक?

परशुराम के अवतार में रणबीर कपूर ने दर्शकों को चौंका दिया है। उनका लुक भी खूब धड़ल्ले से वायरल हुआ। ऐसे में अब प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट ने एक्टर का वीडियो शेयर कर दिया है। आर्टिस्ट टॉम ने दिखाया कि कैसे रणबीर को परशुराम में तब्दील किया गया। उनके मेकअप से लेकर घने बाल और आउटफिट की झलक वीडियो में दी गई है।

सिर्फ रणबीर कपूर ही फिल्म ‘रामायण’ में एकदम अलग रूप में नजर नहीं आए। रावण के नाना राजा माली का किरदार इसमें टीवी एक्टर चेतन हंसराज ने निभाया है। हाल ही में चेतन ने भी सोशल मीडिया पर अपने लुक को शेयर किया और बताया कि उन्हें तैयार होने में 4 घंटे रोज लगते थे।

साथ ही चेतन हंसराज ने ‘रामायण’ में काम करने का अपना अनुभव भी शेयर किया। एक्टर ने फिल्म के सेट से कुछ बिहाइंड द सीन्स तस्वीरें पोस्ट कीं। अपने लुक के लिए मेकअप आर्टिस्ट वर्जीनिया होम्स को क्रेडिट दिया। उन्होंने बताया कि उनके किरदार का लुक तैयार करने में मेकअप टीम कड़ी मेहनत करती थी।

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विजुअल मैडनेस के पीछे टीम की मेहनत

चेतन ने डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ भी एक तस्वीर शेयर की और उन्हें फिल्म की पूरी टीम के साथ ‘रामायण’ की दुनिया को पर्दे पर उतारने का क्रेडिट दिया।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘इस महाकाव्य के असली शिल्पकार। बड़े पर्दे पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वह अपने आप नहीं बन जाता। इतने बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स को तैयार करने के लिए कई बेहतरीन और प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत होती है। हमारे विजनरी डायरेक्टर नितेश तिवारी को मेरा सलाम, जिन्होंने 1,500 करोड़ रुपये के इस विशाल प्रोजेक्ट की कमान संभाली और शुरुआती सीक्वेंस की जिम्मेदारी मुझे सौंपी।’

लुक तैयार करने में रोज लगते थे 4 घंटे

अपने लुक के लिए मेकअप आर्टिस्ट वर्जीनिया होम्स और उनकी टीम की तारीफ करते हुए चेतन ने लिखा, ‘सेट पर कदम रखने से पहले ही शानदार वर्जीनिया होम्स और उनकी टीम हर दिन करीब चार घंटे तक मेहनत करती थी। वह मेरे चेहरे पर राजा माली का प्राचीन और खौफनाक लुक बड़ी बारीकी से तैयार करते थे।’

एक्टर ने फिल्म के मूवमेंट डायरेक्टर टेरी नोटरी के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया। टेरी, हॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इनमें ‘प्लैनेट ऑफ द एप्स’ फ्रेंचाइजी, X2 (2003), ‘सुपरमैन रिटर्न्स’ (2006) और ‘फैंटास्टिक फोर: राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर’ (2007) जैसी फिल्में शामिल हैं।

उनके साथ काम करने को लेकर चेतन ने लिखा, ‘इसके बाद बारी थी किरदार को शारीरिक रूप से पर्दे पर उतारने की। दिग्गज टेरी नोटरी के साथ काम करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी। वह एक्शन डायरेक्टर, मोशन कैप्चर और मूवमेंट डायरेक्टर हैं। हमने घंटों तक एक राक्षस राजा की शारीरिक गतिविधियों और उसकी मानसिकता को समझने पर काम किया, ताकि उसका हर मूवमेंट खतरनाक और जानलेवा लगे।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘इयान वैन टेम्परली और उनकी स्टंट टीम को भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस को तैयार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कुल्हाड़ी का हर वार बेरहम और खतरनाक लगे।’

चेतन ने आगे VFX टीम की तारीफ करते हुए लिखा, ‘एनीमेशन सुपरवाइजर एंड्रयू डूसेट का भी खास शुक्रिया, जिन्होंने परफॉरमेंस कैप्चर के जरिए रिकॉर्ड किए गए मूवमेंट्स और डेटा को भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार VFX में बदलने का काम किया। इस फिल्म में लगी मेहनत, पसीना और इसका विशाल स्तर ऐतिहासिक है। मेरी हालिया पोस्ट पर आप सभी ने जो प्यार दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।’

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‘रामायण’ को नमित मल्होत्रा ने प्राइम फोकस स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे दो हिस्सों में बनाया गया है, जिसका दूसरा पार्ट 2028 में आएगा। पिक्चर दुनियाभर में छाई हुई है और इसने अभी तक वर्ल्डवाइड लगभग 1000 करोड़ रुपये के कलेक्शन को छूने की तैयारी कर ली है।