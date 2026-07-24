एक्टर रणबीर कपूर इस समय अपनी आगामी फिल्म ‘रामायण’ के लिए काफी चर्चा में हैं। करीब 4 हजार करोड़ रुपये में बन कर तैयार हुई इस फिल्म का ट्रेलर आज 24 जुलाई को पूरे देशभर में रिलीज होने वाला था, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च प्लान के चलते टाल दिया गया।

फिल्म में राम का किरदार निभा रहे एक्टर रणबीर कपूर ने अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए बताया है कि उन्हें इस किरदार को निभाने से पहले काफी डर लग रहा था। एक्टर ने इशके पीछे की वजह का भी खुलासा किया।

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ का ग्लोबल फर्स्ट लुक 23 जुलाई को सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर में हो रहे सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026 इवेंट में रिवील किया गया। इस इवेंट में फिल्म के मेकर्स के अलावा राम और रावण यानी कि रणबीर कपूर और यश भी मौजूद थे।

वहां दोनों ही एक्टर्स ने फिल्म से जुड़ें अपने अनुभवों को साझा किया। यहां यश ने रणबीर कपूर और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी की। रणबीर कपूर ने कहा कि जब उन्हें पहली बार ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने का मौका मिला, तो वह काफी डर गए थे। उनके मन में कई सवाल थे कि क्या वह इस भूमिका को सही तरीके से निभा पाएंगे और क्या वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं।

उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे उनका डर खुशी और आभार में बदल गया। रणबीर ने कहा कि भगवान राम का किरदार निभाना उनके लिए जीवन का एक बड़ा मौका और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

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उनके मुताबिक, भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं और वे साहस, दया, माफी और सही रास्ते पर चलने के प्रतीक हैं। ऐसे महान किरदार को निभाना उनके लिए सम्मान की बात है, लेकिन यह एक बड़ी चुनौती भी है। रणबीर कपूर ने कहा कि शुरुआत में ही उन्हें समझ आ गया था कि इस किरदार को निभाने के लिए बहुत विश्वास, आस्था और सच्ची भावना की जरूरत है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक फैन ने बच्चों को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ने के लिए इस फिल्म की अहमियत के बारे में रणबीर से सवाल किया तो इस पर रणबीर कपूर ने कहा कि वह अपनी बेटी राहा को यह फिल्म दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि ‘रामायण’ बड़े पर्दे पर राहा की पहली फिल्म होगी।

एक्टर ने बताया कि पूरी टीम का एक ही मकसद था, ‘रामायण’ की कहानी को पूरी ईमानदारी और सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए सभी कलाकारों और क्रू ने पूरी मेहनत और अच्छी सोच के साथ काम किया। बता दें कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026 23 जुलाई से 26 जुलाई तक सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज की अगली तारीख का फैंस को इंतजार हैं।

हाल ही में फिल्म की टीम ने दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम में ट्रेलर की पहली झलक दिखाई थी, जहां पहली बार फिल्म की स्टारकास्ट को फैंस से रूबरू कराया गया था।