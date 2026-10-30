बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह जल्द फिल्म ‘रामायण’ में नजर आने वाली हैं। इस बिग बजट फिल्म में रकुल, लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के रोल में देखा जाएगा। सभी जानते हैं कि रामायण की कहानी में शूर्पणखा का अहम रोल था। इस जिम्मेदारी को रकुल भी अच्छे से समझती हैं।

अब अपने नए इंटरव्यू में रकुल प्रीत सिंह ने शूर्पणखा का किरदार निभाने को लेकर बात की है। उन्होंने कहा है कि नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में शूर्पणखा के उनके किरदार में दर्शकों को उस चरित्र का एक ऐसा पहलू देखने को मिलेगा जो उन्होंने पहले नहीं देखा होगा। उन्होंने शूर्पणखा को महाकाव्य की सबसे गलत समझी गई और कई परतों वाली शख्सियतों में से एक बताया है।

रकुल ने शूर्पणखा को लेकर क्या कहा?

पीटीआई से बात करते हुए रकुल ने कहा कि दो चीजों ने उन्हें इस भूमिका की ओर आकर्षित किया। पहला तो खुद प्रोजेक्ट का पैमाना और वैश्विक मंच पर भारतीय कहानी कहने के लिए इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा, ‘दो चीजें थीं जो बहुत रोमांचक थीं। पहला, यह दुनिया के लिए भारत का प्रतिनिधित्व है। हमारा इतिहास, हमारा सत्य जो दुनिया की पहली ग्लोबल फिल्म के रूप में दुनिया में पेश किया गया है। दूसरा, शूर्पणखा एक बहुत ही गलत समझी गई और कई परतों वाला किरदार है। वह युद्ध होने की वजह थी। इसलिए कई शेड्स वाले किसी किरदार को निभाना वाकई दिलचस्प रहा है।’

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शूर्पणखा को युद्ध की वजह के रूप में बताना तथ्यात्मक रूप से महाकाव्य की कहानी में निहित है। जंगल में राम और लक्ष्मण के साथ शूर्पणखा की लड़ाई के बाद कहानी एकदम पलट जाती है। इसके बाद सीता का हरण होता है और दोनों भाइयों को संघर्ष करना पड़ता है। अपमानित होने के बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है, और सीता की सुंदरता के बारे में वर्णन करती है। रावण, सीता का अपहरण करता है, जिसके चलते राम और रावण के बीच युद्ध होता है।

शूर्पणखा के बिना, रामायण का केंद्रीय संघर्ष शुरू ही नहीं होता। इस कथात्मक महत्व के बावजूद, शूर्पणखा के किरदार को ऐतिहासिक रूप से अपनी प्रेरणाओं और दृष्टिकोण वाली शख्सियत के रूप में जांचने के बजाय अस्वीकृति के एक क्षण और उसके बाद की घटनाओं तक ही सीमित कर दिया गया है।

क्यों किरदार को कहा था हां?

रकुल ने इससे पहले अपनी कास्टिंग के बारे में बात की थी। एक फैन ने X (पूर्व में ट्विटर) पर उनसे सवाल पूछा था। इसका जवाब देते हुए रकुल ने लिखा था, ‘जिस वजह से मैंने शूर्पणखा के लिए हां कहा, वह वही था जिसका आपने जिक्र किया, उसकी जटिलता। इतिहास अक्सर उसे एक क्षण के लिए याद करता है। लेकिन उसकी कहानी में इससे कहीं ज्यादा कुछ है। एक अभिनेता के तौर पर, धारणा को चुनौती देने वाली भूमिकाएं सबसे ज्यादा रोमांचक होती हैं। मुझे उम्मीद है कि जब रामायण आएगी तो दर्शक उसे खुले दिमाग से देखेंगे।’

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रकुल प्रीत सिंह ने अपना करियर मुख्य रूप से कमर्शियल तेलुगु और हिंदी सिनेमा में बनाया है। उन्हें बड़े पैमाने पर रोमांटिक लीड, कॉमेडी और हल्की-फुल्की फिल्मों के लिए जाना जाता है। शूर्पणखा उनकी फिल्मोग्राफी से अलग है और पौराणिक कथाओं का एक किरदार है, जिसमें एक्ट्रेस को देखना मजेदार होने वाला है।

‘रामायण’ का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन भारतीय महाकाव्य पर आधारित है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश समेत सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता संग अन्य इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स संग मिलकर किया है। इसमें हांस जिमर और ए.आर. रहमान का संगीत है।