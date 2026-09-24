हाल ही में हरुन रिच इंडिया ने साल 2026 की लिस्ट जारी की। जिसमें सेलिब्रिटीज में शाहरुख खान इस बार भी सबसे अमीर एक्टर घोषित हुए। लेकिन उनसे भी आगे जो निकला वो था ‘रामायण’ के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का परिवार। जी हां! नमित मल्होत्रा भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक से ताल्लुक रखते हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, मल्होत्रा परिवार की संपत्ति में 279 फीसदी का इजाफा हुआ है।

नमित के पिता नरेश मल्होत्रा विजुअल इफेक्ट्स कंपनी प्राइम फोकस के मालिक हैं। अब मल्होत्रा परिवार की कुल संपत्ति करीब 16,000 करोड़ रुपये हो गई है और वह हुरुन की सूची में 232वें स्थान पर है।

इससे पहले इसी साल जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में नमित मल्होत्रा 3,306वें स्थान पर थे। उस समय उनकी अनुमानित नेटवर्थ 9,204 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई थी।

यह भी पढ़ें: Hurun Rich list: अमीरी में शाहरुख खान का दबदबा कायम, मगर नेटवर्थ 12,490 से घटकर हुई 10,000 करोड़

कौन हैं नमित और नरेश मल्होत्रा?

नमित मल्होत्रा फिल्म प्रोड्यूसर और विजुअल इफेक्ट्स उद्यमी हैं। वह फिल्म निर्माता नरेश मल्होत्रा के बड़े बेटे हैं। नरेश मल्होत्रा ने शशि कपूर की ‘दुनिया मेरी जेब में’ (1979), अमिताभ बच्चन की ‘शहंशाह’ (1988) और देबू बोस की ‘सहारी बाघा’ (1985) जैसी फिल्मों का निर्माण किया था।

गैराज से शुरू किया था काम आज हैं अमीरों की लिस्ट में शामिल

ईटी नाउ के मुताबिक, नमित ने 1995 में अपने पिता के गैराज में एक वीडियो वर्कशॉप शुरू करके बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था। बाद में उन्होंने अपनी कंपनी का विलय नरेश मल्होत्रा के प्रोडक्शन बैनर वीडियो वर्क्स के साथ किया और इस संयुक्त कंपनी का नाम प्राइम फोकस रखा गया। कंपनी ने आगे चलकर लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स और वैंकूवर तक अपना कारोबार फैलाया।

यह भी पढ़ें: भारतीय सिनेमा का नया इतिहास रचने को तैयार ‘रामायण’, 59,000+ स्क्रीन्स पर होगी रिलीज

इसके बाद प्राइम फोकस का विलय ब्रिटेन की विजुअल इफेक्ट्स कंपनी डबल नेगेटिव (DNEG) के साथ हुआ। DNEG ने ‘इंसेप्शन’, ‘इंटरस्टेलर’, ‘ड्यून’ और ‘ड्यून: पार्ट टू’ जैसी ऑस्कर विजेता फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया है। नमित मल्होत्रा फिलहाल DNEG के चेयरमैन और सीईओ हैं।

4,000 करोड़ के बजट में बन रही ‘रामायण’

नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही ‘रामायण’ का कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया गया है। फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा।

प्रखर गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान नमित ने बताया था कि जब उन्होंने करीब 6-7 साल पहले इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर बनाने की योजना शुरू की थी, तब लोगों को उनका यह फैसला बेहद असामान्य लगा था। उनके मुताबिक, दोनों फिल्मों को मिलाकर प्रोजेक्ट की लागत करीब 500 मिलियन डॉलर यानी 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत हंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है।