नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘रामायण’ इस साल की सबसे चर्चित और मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म के रिलीज से पहले मेकर्स ने हैदराबाद में एक भव्य इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट की बातें खास हाइलाइट हुईं। रणबीर कपूर ने तेलुगु में फैंस से बात की, जिसे देख कर साईं पल्लवी काफी हैरान हुईं।

मेकर्स ने निर्माता दिल राजू को फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक के तौर पर शामिल करने का ऐलान किया। इस दौरान दिल राजू ने मंच से फिल्म की टीम की तारीफ की, लेकिन इसी बीच उनसे एक छोटी-सी चूक हो गई। वह रणबीर कपूर का नाम लेते हुए गलती से रणवीर सिंह बोल गए। देखते ही देखते उनका वीडियो वायरल हो गया।

रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए दिल राजू ने उन्हें बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बताया। हालांकि, बातों-बातों में उन्होंने पहले गलती से रणवीर सिंह का नाम ले लिया, लेकिन तुरंत खुद को सुधारते हुए रणबीर कपूर का नाम लिया और उनकी जमकर तारीफ की।

#DilRaju mistakenly referred to #RanbirKapoor as ‘RANVEER SINGH’



And later he apologised for the mixup…! pic.twitter.com/EvgsTV92DG — Rangasthalam (@RangasthalamIN) October 19, 2026

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रणबीर की तेलुगु सुनकर साईं का रिएक्शन वायरल

दिल राजू ने अपने भाषण के दौरान बताया कि फिल्म ‘रामायण’ को उत्तर भारत में करण जौहर, हॉलीवुड में सोनी पिक्चर्स और तेलुगु राज्यों में उनकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि रणबीर कपूर की यह तीसरी फिल्म होगी, जिसे वह तेलुगु राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे पहले वह ‘ब्रह्मास्त्र’ और ‘एनिमल’ को भी वहां रिलीज कर चुके हैं।

रणबीर कपूर का एक और खास वीडियो सामने आया, जिसमें वह इवेंट में मौजूद सभी लोगों से तेलुगु भाषा में बात करते दिखाई दिए। उनकी तेलुगु सुनकर एक्ट्रेस साईं पल्लवी का रिएक्शन काफी शानदार था। वह काफी हैरान हुईं कि एक्टर इतनी अच्छी तेलुगु बोल रहे थे।

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रणबीर ने श्री राम के किरदार पर की बात

रणबीर कपूर ने फिल्म में अपने श्री राम के किरदार पर कहा, ‘कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जातीं, बल्कि हमारे दिल और आत्मा में गहराई तक बस जाती हैं। रामायण भी ऐसी ही एक कहानी है। प्रभु श्रीराम का किरदार निभाना उनके लिए बेहद भावुक और यादगार एक्सपीरियंस रहा। इस भूमिका ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत, साहस, करुणा और माफ करने का क्या अर्थ होता है। साथ ही, यह भी समझाया कि अपने कर्तव्यों को निभाना, दिल में मदद करने का भाव रखना और हमेशा सही रास्ते को चुनना कितना जरूरी है।’

रणबीर के मुताबिक, ‘रामायण’ हमें एक बेहतर इंसान बनने की इंस्पिरेशन देती है, ताकि हम एक बेहतर बेटा, पिता, भाई, पति और दोस्त बन सकें।