इस वक्त नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में छाई हुई है। इसके साथ-साथ दर्शक फिल्म के दूसरे पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो साल 2028 में रिलीज होगी। ‘रामायण: पार्ट 2’ में सनी देओल का रोल सबसे खास आकर्षणों में से एक होने वाला है। पहले भाग के पोस्ट क्रेडिट में उनके किरदार की हल्की सी झलक दिखाई गई और अब फिल्म के सिनेमैटोग्राफर ने खुलासा किया कि हनुमान के कई सीक्वेंस पहले ही शूट हो चुके हैं और सनी देओल को इस किरदार में देखना बहुत खास अनुभव होने वाला है।

वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में ‘रामायण’ के सिनेमैटोग्राफर पंकज कुमार ने कहा, “हनुमान को लेकर दर्शकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। मैं जानता हूं कि लोग उन्हें पर्दे पर देखना चाहते हैं। हमने हनुमान से जुड़े कई शानदार सीक्वेंस पहले ही शूट कर लिए हैं। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि बड़े पर्दे पर उन्हें देखना एक शानदार अनुभव होगा।”

पहले से ही तय था हनुमान का पोस्ट क्रेडिट सीन

पंकज ने यह भी बताया कि ‘रामायण: पार्ट 1’ में हनुमान की छोटी सी झलक दिखाने का फैसला पहले से ही स्क्रिप्ट का हिस्सा था। उन्होंने कहा, “यह हमेशा से ऐसा ही होना था। स्क्रिप्ट में भी हनुमान के किरदार को बहुत छोटे से हिस्से में दिखाने की बात लिखी गई थी। कहानी का अंत इसी तरह होना था।”

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फिल्म के पहले भाग में रावण के बेटे मेघनाद के रूप में राघव जुयाल को भी पेश किया गया था। इसके साथ ही कहानी के अगले भाग में नजर आने वाले कुछ अहम किरदारों की नींव रखी गई। दूसरे भाग में जामवंत, बाली और सुग्रीव जैसे किरदार भी दिखाई देंगे।

पहले पार्ट से ज्यादा दमदार होगा ‘रामायण पार्ट 2’

‘द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया’ को दिए एक अन्य इंटरव्यू में पंकज कुमार ने बताया कि फिल्म के दूसरे भाग की काफी शूटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि, अभी बड़े स्तर पर विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और मोशन कैप्चर का काम बाकी है। उन्होंने बताया कि दूसरा भाग पहले से ज्यादा भव्य होने वाला है और इसमें कंप्यूटर जनरेटेड (CG) किरदारों की संख्या भी अधिक होगी।

60 फीसदी शूटिंग पूरी

पंकज ने कहा, “हमने पार्ट 2 की करीब 60 फीसदी शूटिंग पूरी कर ली है। अभी काफी वीएफएक्स और मोशन कैप्चर का काम बाकी है, क्योंकि दूसरा भाग पहले से ज्यादा भव्य होने वाला है। इसमें हनुमान और पूरी वानर सेना जैसे कई सीजी किरदार होंगे। इन पर काफी बारीकी से काम किया जाना बाकी है।”

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दिवाली 2028 में रिलीज होगी ‘रामायण: पार्ट 2’

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में अरुण गोविल, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं। मेकर्स ने ‘रामायण: पार्ट 2’ की रिलीज डेट दिवाली 2028 तय की है। इससे पहले फिल्म को दिवाली 2027 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज एक साल आगे बढ़ा दी गई।