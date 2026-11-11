Ramayana Part 2 Release Date: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही दर्शक इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पार्ट 1 में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी मां सीता के किरदार में नजर आए हैं। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट की रिलीज को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है।

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कन्फर्म किया है कि ‘रामायण पार्ट 2’, अब दिवाली 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म को दिवाली 2027 में रिलीज करने का प्लान था। फिल्म के पहले पार्ट के एंड क्रेडिट्स में भी इसकी नई रिलीज विंडो की पुष्टि की गई है।

आइए जानते हैं ‘रामायण पार्ट 2’ से जुड़ी अब तक की सभी जरूरी बातें। इसमें भारत में फिल्म की रिलीज डेट से लेकर इसकी होने वाली स्टारकास्ट, कहानी, ट्रेलर और प्रोडक्शन से जुड़ी अपडेट्स शामिल हैं।

रामायण पार्ट 2 की भारत में रिलीज डेट

‘रामायण पार्ट 2’ दिवाली 2028 के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा। फिल्म की रिलीज को एक साल आगे बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि इसके बड़े पैमाने पर हो रहे प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए मेकर्स को थोड़ा और समय मिल सके।

नमित मल्होत्रा ने E! News से बातचीत में बताया कि फिल्म को 2027 की जगह 2028 में रिलीज करने का फैसला क्यों लिया गया। उन्होंने कहा, ‘अब जब फिल्म को लेकर दुनियाभर में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, तो हम थोड़ा और समय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब दर्शकों के सामने इसका ग्रैंड फिनाले आए, तो हमें पार्ट 1 की तरह ही इस पर काम करने का पूरा मौका मिले। मेरा मानना है कि इस स्तर की फिल्म के साथ न्याय करने के लिए हमें एक और साल की जरूरत है। जब आप पार्ट 2 देखेंगे, तो वह अपने आप में एक अलग ही कहानी होगी। हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते और न ही समय से पहले आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इस कहानी का अंत उसी भव्य अंदाज में पेश करना चाहते हैं, जिसकी यह हकदार है।’

ट्रिलॉजी के तौर पर बनाई जानी थी रामायण

नमित मल्होत्रा ने खुलासा किया कि शुरुआत में ‘रामायण’ को तीन पार्ट में बनाने का प्लान था। हालांकि बाद में मेकर्स ने इस कहानी को दो हिस्सों में दर्शकों तक पहुंचाने का फैसला किया। लेकिन इसका तीसरा पार्ट बनेगा या नहीं, यह काफी हद तक पहले पार्ट को मिलने वाले दर्शकों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। फिलहाल मेकर्स ने फिल्म के संभावित तीसरे पार्ट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

फिल्म ‘रामायण’ के दूसरे पार्ट में भगवान राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध को बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा। इसके लिए काफी बड़े स्तर पर एक्शन सीक्वेंस तैयार किए जाने हैं। साथ ही इनकी शूटिंग और विजुअल इफेक्ट्स पर भी काफी काम करना होगा।

नमित मल्होत्रा पहले भी इस बात पर जोर दे चुके हैं कि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी का अंत शानदार तरीके से पेश करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में फिल्म की रिलीज को 2028 तक टालने का फैसला क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम से जुड़ा है। मेकर्स का मकसद फिल्म की कहानी और उसके विजन में बदलाव करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से पर्दे पर उतारना है।

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रामायण पार्ट 2 से क्या उम्मीदें?

फिल्म के दूसरे पार्ट में भगवान राम और लक्ष्मण की यात्रा को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाएगा। वे किष्किंधा पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात भगवान हनुमान से होगी। इसके बाद हनुमान उनकी मुलाकात सुग्रीव से करवाएंगे। सुग्रीव की मदद से भगवान राम, माता सीता की तलाश शुरू करेंगे।

आगे चलकर हनुमान लंका की अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकालेंगे। वह उन्हें भगवान राम की अंगूठी देंगे, ताकि उन्हें यकीन हो सके कि हनुमान उनके ही दूत हैं। इसके बदले में माता सीता हनुमान को अपनी चूड़ामणि देंगी, जिसे वह भगवान राम तक पहुंचाएंगे।

बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी कमाल?

2028 में रिलीज होने जा रही इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करने भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करता है, तो दूसरे पार्ट को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। अक्सर किसी हिट फिल्म के सीक्वल को पहले पार्ट की लोकप्रियता का फायदा मिलता है, खासकर ओपनिंग डे की कमाई के मामले में।

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में ट्रेड एनालिस्ट राज बंसल ने कहा कि किसी सफल फिल्म के सीक्वल को बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही बढ़त मिल जाती है। उन्होंने कहा, ‘मैं हमेशा से मानता आया हूं कि अगर कोई फिल्म हिट होती है और उसका सीक्वल या पार्ट 2 बनता है, तो उसे अपने पहले पार्ट की ओपनिंग का करीब 50 प्रतिशत फायदा पहले से ही मिल जाता है। हमने हाल के दिनों में ‘धुरंधर’ और ‘दृश्यम’ जैसी फिल्मों के साथ ऐसा होते देखा है।’

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ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का मानना है कि सीक्वल को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने में पहले पार्ट की कहानी और उसका अंत बेहद अहम होगा। उन्होंने कहा, ‘यह सब पहले पार्ट के कंटेंट पर निर्भर करता है। इसके अलावा, फिल्म का क्लिफहैंगर भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।’

‘रामायण पार्ट 1’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बड़ी कमाई की थी। फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 64.85 करोड़ रुपये था। इसने दुनियाभर में पहले दिन 128.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। रिलीज के लगभग एक हफ्ते में यह फिल्म 900 करोड़ रुपये के कलेक्शन के पास पहुंच गई है। इसे 2000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है।