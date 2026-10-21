‘रामायण’ में यश रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं और मेकर्स ने उनके रौद्र रूप से फैंस को मिलवा दिया है। दशहरे के मौके पर फिल्म का नया गाना रिलीज हो गया है जिसमें यश के दमदार रोल की झलक देखने मिली है। गाने का नाम रावण तांडव है, जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है।

टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर मेकर्स ने ‘रावण तांडव’ गाने को रिलीज किया, जिसमें यश की अनदेखी झलक सामने आई। 1 मिनट 55 सेकेंड के इस गाने में यश तांडव करते दिख रहे हैं। यह गाना शिव तांडव स्तोत्र की धुन को मिलाकर बनाया गया है। उसी से जोड़कर इसके बीच में गाने के बोल शामिल किए गए हैं।

यश का दिखा रौद्र रूप

माथे पर भस्म, गले में रूद्राक्ष माला और हाथ में त्रिशूल लिए यश शानदार तांडव करते दिख रहे हैं। वह इस गाने में काफी मग्न नजर आ रहे हैं। गाने की शुरूआत एक शानदार सितार की धुन के साथ मिक्स किए गए संगीत के साथ होती है। यश शिव की बड़ी सी मूर्ति के सामने आरती कर रहे हैं और उसके बाद शिव को खुश करने के लिए किया जाने वाला तांडव डांस करते हैं।

दमदार डांस और पावरफुल संगीत

यश का दमदार डांस और पावरफुल संगीत इस गाने की जान है। शुरूआत में गाने के बोल सुनाई दे रहे हैं और फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला शिव तांडव स्तोत्र सुनाई देता है। ये गाना रावण की असीम शक्तियों की भी झलक दिखाता है, जिसमें उनके कई सारे रूप दिखाई देते हैं।

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शिव तांडव स्तोत्र पर आधारित

हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का तांडव नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति, उसके पालन और विनाश प्रतीक माना जाता है। असल में भगवान शिव के परम भक्त रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। उन्हें खुश करने के लिए रावण ने ये बनाया था। एक ऐसा स्तोत्र, जो अपनी तेज लय और भगवान शिव की पूजा के लिए मशहूर है।

रावण तांडव गाने की रचना

गाने के हिंदी वर्जन के लिए बोल कुमार विश्वास और आवाज विशाल ददलानी ने दी है। इस गाने का संगीत ए. आर रहमान ने तैयार किया है। इस गाने को 5 अलग भाषाओं में रिलीज किया है, जिसमें हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा शामिल हैंगाने के हिंदी वर्जन के लिए बोल कुमार विश्वास और आवाज विशाल ददलानी ने दी है। फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी।

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