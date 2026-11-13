‘रामायण’ फिल्म जब से रिलीज हुई है, तभी से फिल्म को लेकर इंडस्ट्री के कई लोगों ने मिले जुले रिएक्सन दिए हैं। नमित मल्होत्रा निर्मित इस फिल्म पर अब एक्टर मुकेश खन्ना का बयान सामने आया है। उन्होंने फिल्म के 4000 करोड़ रुपये बजट से लेकर अनुपम खेर के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उनका कहना है कि ‘रामायण’ एक ऐसी कहानी है जिसे आज की पीढ़ी को दिखाने के लिए 4000 करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। भव्य दिखाने के लिए उसकी मूल कहानी को पीछे छोड़ दिया गया है। हाल ही में एक्टर अनुपम खेर ने फिल्म पर बयान दिया था कि ऐसी फिल्म पिछले 100 सालों में नहीं बनी है। इस बयान पर मुकेश खन्ना ने अपना तीखा रिएक्शन दिया है।

मुकेश खन्ना का रामायण पर बयान

मुकेश खन्ना ने एएनआई से बात करते हुए बिना अनुपम खेर का नाम लिए उनकी बात पर जवाब देते हुए कहा, ‘फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद चर्चित अभिनेता ने कहा था कि पिछले 100 सालों में ऐसी फिल्म नहीं बनी है। ऐसे में माना जा सकता है कि फिल्म वाकई शानदार होगी। लेकिन मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये कमाए या नहीं। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि क्या कहानी में सच्चाई को छिपाया गया है या उसमें किसी तरह की झूठी बातें जोड़ी गई हैं।’

कहानी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, ‘यह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि रामायण की कथा है। हमारे दो प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। इन पर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी बेहद बड़ी होती है। इनकी मूल भावना और तथ्यों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।’

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Actor Mukesh Khanna said, "I believe the Censor Board is not responsible enough to stop such films. A dedicated commission should be established. Anyone wishing to make a film based on historical or mythological subjects, whether it concerns the… https://t.co/oVDbjFLqkN pic.twitter.com/PIsWyyRtN9 — ANI (@ANI) November 12, 2026

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इतने बड़े की जरूरत नहीं

उनके मुताबिक, ‘रामायण कोई ऐसी नीरस कहानी नहीं है, जिसे आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए 4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट की जरूरत पड़े। अगर फिल्म को भव्य बनाने की कोशिश में उसकी मूल कहानी और भावनाएं ही पीछे छूट जाएं, तो मेरे हिसाब से इतना पैसा खर्च करना पूरी तरह बेकार है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फिल्म को भव्य बनाने की होड़ में उसकी आत्मा और भावनाओं से समझौता कर लिया गया है।’

हाल ही में एक्टर अनुपम खेर ‘रामायण’ के स्वीडिश प्रीमियर में शामिल हुए थे। जहां उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म पिछले 100 सालों में भी नहीं बनी है। साथ ही उन्होंने फिल्म के वीएफएक्स और जटायु सीन पर भी बात की थी।