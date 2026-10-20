Ramayana Movie Advance Booking: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर स्टारर महाकाव्य फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह बना हुआ है, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग में देरी हो रही है। ‘रामायण: पार्ट 1’ की एडवांस बुकिंग 20 अक्तूबर यानी दशहरे के मौके पर शुरू होनी थी, लेकिन कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में ही टिकटों की बिक्री शुरू हो पाई।

देश के कई हिस्सों में ‘रामायण’ के टिकटों की एडवांस बुकिंग में देरी हो रही है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट की मानें तो इसके पीछे की वजह डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघरों के मालिकों के बीच कमाई के बंटवारे को लेकर आपसी सहमति नहीं हो पाना है।

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के पहले कुछ हफ्तों की कमाई में ज्यादा हिस्सा चाहते हैं। लेकिन सिनेमाघर मालिक इसके लिए तैयार नहीं हैं। फिल्म की 5 नवंबर को रिलीज से पहले दोनों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है।

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‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग में देरी की वजह

बड़ी हिंदी फिल्मों के लिए आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले हफ्ते में 52.5 फीसदी, दूसरे हफ्ते में 45 फीसदी और तीसरे हफ्ते में 37.5 फीसदी कमाई मिलती है। मगर इंडिया टीवी पर छपी खबर के मुताबिक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ‘रामायण’ के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले हफ्ते में 60 फीसदी, दूसरे हफ्ते में 50 फीसदी और तीसरे हफ्ते में 40 फीसदी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सिनेमाघरों के मालिकों और डिस्ट्रिब्यूटर्स के बीच मतभेद चल रहा है।

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, ठाणे के आईनॉक्स कोरम मॉल और बेंगलुरु के एएमबी सिनेमाज कपाली में टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 20 अक्टूबर को दोपहर 1:34 बजे तक ‘रामायण: पार्ट 1’ ने 12.17 लाख रुपये की ग्रॉस एडवांस बुकिंग कमाई की। हालांकि इसमें 2.89 लाख रुपये की ब्लॉक की गई सीटों को शामिल नहीं किया गया।

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‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग में बेंगलुरु सबसे आगे

फिल्म के 2,517 टिकट सात शहरों के 10 सिनेमाघरों में 44 शो के लिए बिके हैं। एडवांस बुकिंग में बेंगलुरु 9.02 लाख रुपये के साथ सबसे आगे है। इसके बाद मैसूर (1.44 लाख रुपये) और शिवमोग्गा (1 लाख रुपये) का नंबर है।

कब रिलीज होगी ‘रामायण: पार्ट 1’?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण: पार्ट 1’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर आएगा।