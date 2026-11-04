Ramayana Movie Review: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म ‘रामायण’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के पेड प्रीव्यू आज रात चुनिंदा सिनेमाघरों में रखे गए हैं, जबकि 5 नवंबर को यह दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनी पिक्चर्स 100 से ज्यादा देशों में करीब 50 हजार स्क्रीन पर फिल्म का वितरण कर रही है। इसके अलावा भारत में इसे 9 हजार अतिरिक्त स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। भारत में रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होने की खबर है। वहीं, कई समीक्षकों ने फिल्म के भव्य विजुअल्स की तारीफ की है, हालांकि कुछ कमियां भी गिनाई हैं। खासतौर पर अंग्रेजी में डब किए गए वर्जन को लेकर कुछ आलोचनाएं सामने आई हैं।

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निर्देशक नितेश तिवारी की ‘रामायण’ दो भागों में बनाई जा रही है, जिसका कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म का दूसरा भाग अगले साल दिवाली पर रिलीज होने वाला है।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ की ओपनिंग वीकेंड के लिए विदेशों में एडवांस बुकिंग करीब 3 मिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। फिलहाल फिल्म की विदेशी एडवांस बुकिंग से लगभग 2.85 मिलियन डॉलर की कमाई हो चुकी है। इसमें अकेले नॉर्थ अमेरिका का योगदान 2.15 मिलियन डॉलर है। वहीं, भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े बाजारों में शामिल मिडिल ईस्ट में फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है। फिल्म के प्रीमियर पर जिन सेलेब्स ने इसे देखा वो जमकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। जानें क्या हैं ‘रामायण’ के रिव्यू…

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