Ramayana Movie Review: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म ‘रामायण’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के पेड प्रीव्यू आज रात चुनिंदा सिनेमाघरों में रखे गए हैं, जबकि 5 नवंबर को यह दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनी पिक्चर्स 100 से ज्यादा देशों में करीब 50 हजार स्क्रीन पर फिल्म का वितरण कर रही है। इसके अलावा भारत में इसे 9 हजार अतिरिक्त स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। भारत में रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होने की खबर है। वहीं, कई समीक्षकों ने फिल्म के भव्य विजुअल्स की तारीफ की है, हालांकि कुछ कमियां भी गिनाई हैं। खासतौर पर अंग्रेजी में डब किए गए वर्जन को लेकर कुछ आलोचनाएं सामने आई हैं।
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निर्देशक नितेश तिवारी की ‘रामायण’ दो भागों में बनाई जा रही है, जिसका कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म का दूसरा भाग अगले साल दिवाली पर रिलीज होने वाला है।
इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ की ओपनिंग वीकेंड के लिए विदेशों में एडवांस बुकिंग करीब 3 मिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। फिलहाल फिल्म की विदेशी एडवांस बुकिंग से लगभग 2.85 मिलियन डॉलर की कमाई हो चुकी है। इसमें अकेले नॉर्थ अमेरिका का योगदान 2.15 मिलियन डॉलर है। वहीं, भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े बाजारों में शामिल मिडिल ईस्ट में फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है। फिल्म के प्रीमियर पर जिन सेलेब्स ने इसे देखा वो जमकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। जानें क्या हैं ‘रामायण’ के रिव्यू…
Ramayana Advance Booking: 'रामायण' की एडवांस बुकिंग में धमाका, छह दिनों के लिए प्री-सेल्स से कमाए 110.06 करोड़ रुपये
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' ने एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने 5 नवंबर की रिलीज से शुरू होने वाले छह दिनों के शो के लिए भारत में कुल 110.06 करोड़ रुपये की प्री-सेल्स दर्ज की है।
वहीं, ब्लॉक सीटों को हटाकर देखें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग से अब तक 88.11 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। रिलीज से पहले ही फिल्म को मिल रहा यह रिस्पॉन्स इसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहा है।
अर्जुन रामपाल के बेटे के नए फेवरेट सुपरहीरो बने भगवान राम
अभिनेता अर्जुन रामपाल ने फिल्म 'रामायण' को लेकर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने भगवान राम की एक मूर्ति घर लाकर उन्हें अपना नया पसंदीदा सुपरहीरो बताया। बेटे की यह बात सुनकर अर्जुन का दिल गर्व और प्यार से भर गया।
अर्जुन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "राम जी रामपाल के घर आए। मेरा दिल गर्व और प्यार से भर गया, जब मेरा बेटा भगवान राम की मूर्ति घर लेकर आया और उन्हें अपना नया पसंदीदा सुपरहीरो बताया।"
उन्होंने आगे लिखा कि अगले दिन दुनिया और नई पीढ़ी रामायण की कहानी से रूबरू होगी। अर्जुन ने फिल्म की पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कलाकारों, फिल्ममेकर्स और अभिनेताओं के उस सपने को साकार किया है, जिसमें इस महाकाव्य की कहानी को इतने भव्य स्तर पर दिखाने की कल्पना की गई थी।
एक्टर ने खुद को एक कलाकार के तौर पर इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि वह अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए उत्साहित हैं और दुनिया को अपनी इस कहानी से रूबरू होते देखने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए जय श्रीराम कहा।
बादशाह ने की 'रामायण: पार्ट 1' की तारीफ, बोले- नमित मल्होत्रा ने अपने वादे से बढ़कर काम किया
रैपर और सिंगर बादशाह ने फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में बादशाह फिल्म को देखने की अपील करते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा, "ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि नमित मल्होत्रा ने जो वादा किया था, उससे भी बढ़कर काम किया है। आपको इसे देखने आना ही चाहिए। यह शानदार है, वाकई शानदार है।" बादशाह की इस प्रतिक्रिया के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।
Ramayana: 'रामायण' देखकर भावुक हुए आशीष चंचलानी
यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी ने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की जमकर तारीफ की है। फिल्म देखने के बाद उन्होंने इसे बेहद भव्य स्तर की ब्लॉकबस्टर बताया। आशीष ने कहा कि भारतीय सिनेमा में अब तक के कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म में देखने को मिलते हैं।
आशीष के मुताबिक, फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निर्देशक नितेश तिवारी का निर्देशन है। उन्होंने पूरी कहानी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। आशीष ने रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की कास्टिंग को परफेक्ट बताया। वहीं, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे की भी खास तौर पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रवि ने अपने किरदार में शानदार काम किया है। फिल्म में उनके कुछ मजेदार और दिल छू लेने वाले सीन भी हैं।
आशीष ने फिल्म में कुछ तकनीकी कमियों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, रात के कुछ दृश्यों में डी-एजिंग शॉट्स थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन फिल्म की बेहतरीन एडिटिंग की वजह से इन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। उन्होंने डीएनईजी और नमित मल्होत्रा के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंस हर बार पहले से ज्यादा शानदार होते जाते हैं।
आशीष ने दर्शकों से फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की अपील की। उन्होंने पायरेसी और लीक हुए वीडियो के आधार पर फिल्म को जज न करने की सलाह भी दी। अपने अनुभव के बारे में उन्होंने बताया कि जटायु के साथ फाइट सीन के बाद वह रोने लगे थे। उनके मुताबिक, फिल्म का यह हिस्सा बेहद भावुक कर देने वाला है।
Ramayana Review: जैकी भगनानी ने 'रामायण' को बताया अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म
निर्माता और अभिनेता जैकी भगनानी ने फिल्म 'रामायण' की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए इसे अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया। जैकी ने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। वाह! शानदार!"
Ramayana Movie Review: 'रामायण' देखकर गदगद हुईं सरगुन मेहता, पति रवि दुबे के लक्ष्मण किरदार पर साधी चुप्पी
सरगुन मेहता ने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की है। फिल्म देखने के बाद जब पैपराजी ने उनसे अनुभव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छी लगी। आपको पता भी नहीं है कि आप क्या अनुभव करने वाले हो।"
जब सरगुन से उनके पति रवि दुबे के लक्ष्मण के किरदार के बारे में सवाल किया गया तो वह मुस्कुराईं और बोलीं, "मैं इस बात को यहीं छोड़ना चाहूंगी।" इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के सभी कलाकारों की तारीफ करते हुए कहा कि हर किसी ने शानदार काम किया है। सरगुन ने फिल्म को एक 'एपिक' अनुभव बताया।