‘रामायण पार्ट 1’ को रिलीज हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार होने लगा है। उसकी खास वजह राम और रावण का युद्ध नहीं बल्कि मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध है। फिल्म के पहले पार्ट में रावण के किरदार को पसंद किया जा रहा है लेकिन राघव जुयाल की एक झलक फिल्म पर भारी पड़ती दिख रही है।

5 नवंबर को ‘रामायण’ रिलीज हुई, फिल्म में कई ऐसी बातें रहीं जिन्होंने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सबसे ज्यादा चर्चा में आया मेघनाद बने राघव जुयाल का सिर्फ एक सीन, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया। फिल्म में वह मेघनाद के किरदार में नजर आएंगे। उनकी यज्ञ करते हुए एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया।

फिल्म में लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे दिखाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म में उनके काम, एक्टिंग की काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में दर्शकों का कहना है कि ‘रामायण पार्ट 2’ की सबसे बड़ी हाईलाइट राम-रावण का युद्ध नहीं बल्कि मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होगा।

मेघनाद का वरदान और रहस्य

पौराणिक कथा के मुताबिक, रामायण में मेघनाद, रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में से एक था। उसने देवराज इंद्र पर जीत हासिल की हुई थी। उसे अजेय रहने का वरदान था। रामायण में राम और रावण के युद्ध के अलावा एक यही युद्ध था जिसे सबसे ज्यादा भयंकर माना जाता है।

मेघनाद ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या से कई सारे दिव्य शक्तियां और अस्त्र हासिल कर लिए थे। उसे वरदान था कि उसकी मौत सिर्फ उसी इंसान के हाथों होगी जिसने 14 साल तक नींद ना ली हो, किसी पराई स्त्री को चेहरा ना देखा हो और जो 14 साल तक बिना खाए-पिए रहा हो। इन शर्तों को पूरा करने वाला इंसान ही मेघनाद को मार सकता था।

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लक्ष्मण ने किया मेघनाद का वध

मेघनाद को हराने की शर्त सिर्फ लक्ष्मण पूरी कर सकते थे क्योंकि उन्होंने वनवास के समय 14 साल तक नींद नहीं ली थी क्योंकि वह राम-सीता की सेवा कर रहे थे और 14 साल तक उन्होंने सिर्फ माता सीता के पैर देखे थे, कभी उनका चेहरा नहीं देखा था।

मेघनाद देवी निकुम्भला का यज्ञ करके अजेय रहने वाले अस्त्र हासिल करते थे, इस यज्ञ के पूरे होने के बाद मेघनाद को हराना नामुमकिन था। विभीषण ने ये भेद जाकर राम और लक्ष्मण को दे दिया । युद्ध के दौरान मेघनाद ने मायावी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया और लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र चलाया जिससे वह बेहोश हो गए।

हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण को प्राण बचाए। बाद में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और लक्ष्मण ने ऐन्द्र अस्त्र का इस्तेमाल किया और मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया।

लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध के लिए फैंस का इंतजार

ये पूरा वाकया ‘रामायण’ फिल्म में देखने लायक होगा। फैंस ‘रामायण पार्ट 1’ के वीएफएक्स देखने के बाद मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध सीन के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। फिल्म के पार्ट 1 में शानदार वीएफएक्स के जरिए कहानी को लार्जर दैन लाइफ दिखाया गया है, जो पर्दे पर देखने में काफी शानदार लगती है। फिल्म के एंड सीन में दिखाई गई रावण और जटायु की फाइट, फिल्म का सबसे शानदार आकर्षक केन्द्र है। अब देखना होगा रामायण पार्ट 2 में कहानी को किस तरह दिखाया जाएगा।

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‘रामायण पार्ट 2’ कब रिलीज होगी

फिल्म रामायण का पार्ट 2 पहले साल 2027 में रिलीज होने वाला था लेकिन बाद में फिल्म के निर्देशक ने बताया कि फिल्म की बारीकियों पर काम करने के लिए ये समय काफी कम है जिसके चलते फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाकर साल 2028 कर दी गई। यानी कि फैंस को अब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध देखने के लिए 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा।