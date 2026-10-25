रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म ‘रामायण’ का नया गाना ‘मंगल रंग’ रिलीज हो गया है। इस गाने में भगवान राम और माता सीता के विवाह की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। शादी की रस्मों, प्यार और भारतीय परंपराओं को दिखाता यह गाना लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। वहीं, एआर रहमान ने इसका संगीत तैयार किया है और कुमार विश्वास ने इसके बोल लिखे हैं।

राम-सीता के विवाह की दिखी झलक

‘मंगल रंग’ में भगवान राम और माता सीता के विवाह का माहौल देखने को मिलता है। गाने में शादी की खुशियां और दोनों के बीच प्रेम को खूबसूरती से दिखाया गया है। इसमें मैथिली लोकसंगीत की झलक भी सुनाई देती है, जो गाने को पारंपरिक अंदाज देती है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज इस गाने को और खास बनाती है।

एआर रहमान ने तैयार किया संगीत

फिल्म ‘रामायण’ के गानों को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है। हाल ही में चेन्नई में फिल्म का म्यूजिक लॉन्च इवेंट हुआ था। इस दौरान एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ समेत कई गानों की लाइव प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश सहित फिल्म के कई कलाकार भी मौजूद थे। अब इस गाने का आधिकारिक वीडियो भी रिलीज हो गया है।

कब रिलीज होगी ‘रामायण’?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। वहीं, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को रिलीज होगा। इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा।