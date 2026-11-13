एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इन दिनों रामायण मे अपने किरदार मंदोदरी के लिए काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके किरदार पर दर्शकों के मिले जुले रिएक्शन देखने मिले हैं। दर्शकों को बतौर मंदोदरी वह काफी पसंद आ रही हैं। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी एक फिल्म से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला किस्सा बताया। एक खतरनाक हादसा जिसमें काजल बाल-बाल बच गईं थीं लेकिन सेट पर 3 लोगों की मौत हो गई थी।

‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ के साथ बातचीत में काजल ने फिल्म ‘इंडियन 2’ की शूटिंग के दौरान हुए इस दर्दनाक हादसे के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने उस खौफनाक रात को याद किया, जब चेन्नई में कमल हासन की फिल्म के सेट पर क्रेन हादसे में तीन लोगों की जान चली गई थी। उनका मानना है कि उस हादसे के दौरान किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें उस हादसे से बचा लिया था।

‘इंडियन 2’ के सेट पर हुआ था दर्दनाक हादसा

काजल ने बताया, ‘यह घटना उस वक्त काफी सुर्खियों में रही थी। ‘इंडियन 2′ के सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां करीब 100 फीट ऊंची क्रेन गिर गई थी। इस दुर्घटना में सेट पर मौजूद तीन लोगों की जान चली गई। अगर हालात थोड़े भी अलग होते, तो सबसे पहले मेरी जान जा सकती थी। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि मैं कैसे बच गई। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे वहां से बाहर खींच लिया था।’

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किसी दैवीय शक्ति ने बचाया

काजल ने आगे उस खौफनाक पल को याद करते हुए बताया, ‘मैं भागते-भागते अचानक सोचने लगी कि आखिर मैं किससे बचकर भाग रही हूं? क्यों न एक बार पीछे मुड़कर देख लूं। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरी तरफ करीब 100 फीट ऊंची क्रेन गिरती नजर आई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तेजी से उस टेंट से बाहर खींच लिया। अगले ही पल क्रेन मेरे बिल्कुल बगल में आकर गिर गई।’

‘इंडियन 2’ फिल्म कब हुई थी रिलीज

‘इंडियन 2’ 2024 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो 12 जुलाई 2024 को दुनियाभर में रिलीज हुई थी। बाद में इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। एस शंकर के निर्देशन में बनी फिल्म इंडियन 2 को दर्शकों से काफी प्यार मिला था। इन दिनों एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ‘रामायण’ में दिखाई दे रही हैं और अपने किरदार के लिए काफी पसंद की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके लुक की काफी तारीफ हो रही है।